Konfederacja: rząd w Brukseli nie reprezentuje interesów Polaków

Anna Bryłka, „jedynka” Konfederacji w Koninie była gościem debaty wyborczej portalu WNP.PL. Tym razem dyskutowaliśmy o wyzwaniach stojących przed polską gospodarką, które wynikają z szeregu unijnych regulacji.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o politycznym zamieszaniu, jakie wywołał polski rząd, negując ustalenia pakietu Fit for 55 oraz konsekwencjach przyjęcia euro.

Intuicja Polaków, co do niechęci do wspólnej waluty, jest jak najbardziej słuszna, mówiła w czasie debaty Anna Bryłka z Konfederacji.

Oprócz niej w dyskusji uczestniczyli: Tadeusz Cymański z Prawa i Sprawiedliwości, Wanda Nowicka z Lewicy, Paweł Poncyljusz z Platformy Obywatelskiej oraz Maciej Żywno z Polski 2050.

Zobacz całą debatę dotyczącą kwestii unijnych i roli Polski we Wspólnocie. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

Pierwszą część debaty poświęciliśmy niedawnej decyzji polskiego rządu o planie zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wszystkich dokumentów z pakietu Fit for 55.

Anna Bryłka, reprezentantka Konfederacji, stwierdziła podczas debaty, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie jest konsekwentny w swoich działaniach w Brukseli.

- Faktem jest, że premier Morawiecki w grudniu 2020 roku zgodził się na redukcję emisji CO2 do 2030 roku o 55 proc. Na Radzie Europejskiej podejmuje się decyzje na zasadzie jednomyślności. Można skorzystać z prawa do weta. Polski rząd z tego prawa nie skorzystał. Warto, żeby Polska reprezentowała interesy swoich obywateli – mówi Anna Bryłka i dodaje - Powinniśmy walczyć o to, żeby w rozwiązaniach dedykowanych energetyce były wyłączenia dla Polski. Takie rozwiązania na poziomie unijnym się dzieją, ale polski rząd z tych narzędzi nie korzysta.

Czy powinniśmy w Polsce w ogóle myśleć o strefie euro? I czy jakieś realne przesłanki przemawiają za tym, żeby nie przyjmować wspólnej waluty?

- Przyjęcie euro to pozbycie się suwerenności monetarnej. To wyrzeczenie się kształtowania własnej polityki monetarnej. To też wyrzeczenie się regulowania u siebie rynku finansowego: sektora bankowego, ubezpieczeniowego czy giełdy – odpowiada reprezentantka Konfederacji.