Konfederacja: trzeba zatrzymać "nadprodukcję prawa"

Trzeba zatrzymać "nadprodukcję prawa" i wprowadzić zasady, które uchronią Polaków przed narzucaniem na nich nowych obowiązków - uważają przedstawiciele Konfederacji. Chcą m.in. wprowadzenia reguły, że jeśli proponuje się wprowadzenie nowego ograniczenia, najpierw trzeba usunąć dwa istniejące.

We wtorek w Warszawie przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacja Krzysztof Bosak oraz prezes wchodzącej w skład Konfederacji partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen zorganizowali happening, podczas którego apelowali o "zatrzymanie nadprodukcji prawa".

"Plaga kolejnych ustaw spada na polskie społeczeństwo. Od kiedy rządzi PiS widzimy prawidłowość, iż nasila się tendencja produkcji prawa i legislacji kiepskiej jakości. Parlament jest przekształcony w pogotowie legislacyjne dla rządu" - mówił Bosak.

Powołując się na dane z Dziennika Ustaw, wyliczył, że w latach 2016-2022 wyprodukowanych zostało ponad 150 tys. stron prawa. Dla porównania wskazał, że w pierwszych latach transformacji gospodarczej, tj. między rokiem 1989 a 1995, wyprodukowano zaledwie 15 tys. stron prawa. "To jest dziesięć razy mniej" - podkreślił.

Mentzen mówił, że "stos produkowanych papierów" to dziedzictwo prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ocenił jednocześnie, że w czasach rządu lidera PO Donalda Tuska nie było lepiej. "Ci dwaj panowie od lat konsekwentnie budują z Polski dom z papieru" - stwierdził.

W związku z tym zaproponował wprowadzenie dwóch zasad w polskim prawodawstwie. Pierwsza z nich, to tzw. zasada "dwa za jeden". "Jeżeli ktoś będzie proponował wprowadzenie nowego ograniczenia, najpierw musi usunąć dwa wcześniej istniejące ograniczenia" - wyjaśnił.

Dodał, że druga z proponowanych zasad to tzw. "UE plus zero", czyli, że każda dyrektywa Unii Europejskiej powinna być "implementowana w najlżejszej możliwej formie". "Tak, aby wykorzystać każde istniejące w dyrektywie wyłączenie, które pozwala na niewprowadzanie nowych obowiązków na Polaków" - powiedział Mentzen. Dodał, że chodzi o to, aby nie dodawać do ustaw implementujących dyrektywy żadnych nowych ograniczeń.

Jego zdaniem, państwo polskie ma "brzydki zwyczaj" posługiwania się dyrektywami unijnymi jako pretekstem do "dorzucenia" tam kolejnych własnych ograniczeń, które w konsekwencji utrudniają Polakom życie. Według niego, obecnie przedsiębiorcy zamiast rozwijać swoje firmy, tracą czas na zapoznawanie się z nowymi regulacjami, a lekarze lub nauczyciele zamiast leczyć i uczyć, wypełniają dokumenty.

"Konfederacja, w przeciwieństwie do wszystkich innych partii, nie chce wprowadzania nowych regulacji, nowych zakazów, ograniczeń. Chcemy uwolnić potencjał Polaków" - powiedział Mentzen.