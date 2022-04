Konfederacja wzywa do oszczędności budżetowych, obniżania podatków i zaprzestania drukowania pieniędzy

Nie dodrukowywanie pieniędzy, a obniżanie podatków i oszczędności budżetowe spowodują, że ludzie będą zarabiali więcej - przekonywali we wtorek przedstawiciele Konfederacji. Zwracali też uwagę na rosnące od początku pandemii wydatki państwa, które - jak mówili - pozostają poza kontrolą parlamentu.

"Rząd PiS ukrywa olbrzymią część deficytu budżetowego poza kontrolą polskiego parlamentu" - oświadczył podczas konferencji prasowej w Sejmie Paweł Usiądek z zarządu Ruchu Narodowego. Uznał to za "skandal" i podkreślił, że "zadłużenie jest najgorszą formą ubóstwa".

Usiądek przytoczył dane resortu finansów, a także Eurostatu oraz analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju, z których ma wynikać, że - jak cytował - "72 proc. deficytu (budżetowego) państwa polskiego jest poza demokratyczną kontrolą parlamentu". Oznacza to według niego, że "finanse publiczne są kadłubkowe, a budżet państwa jest kreatywną księgowością".

Polityk powiedział, że na koniec 2021 roku pozabudżetowa część zadłużenia państwa urosła do 260 mld zł, z 55 mld zł dwa lata wcześniej, natomiast na koniec 2022 może osiągnąć 350 mld zł (szacunki FOR).

Do "radykalnej obniżki podatków" oraz oszczędności budżetowych wzywał w imieniu Konfederacji poseł Artur Dziambor. Jak przyznał, "każdy z nas chciałby, żeby ludzie więcej zarabiali, ale drogą do tego nie jest dodrukowywanie pieniędzy, czy ustawowe ustalanie żałosnej podwyżki dla nauczycieli o jakieś 4 proc., czyli 120-130 zł na rękę".

Dziambor ocenił, że kontynuowanie obecnej polityki "jest drogą do co najmniej kilkunastoprocentowej inflacji na stałe" oraz do tego, "żebyśmy w pewnym momencie upadli jako państwo".

Mec. Jacek Wilk zwrócił uwagę, że zadłużanie państwa "to życie na koszt przyszłych pokoleń", co spowodowało, że każde dziecko w Polsce "rodzi się z ujemnym becikowym na kilkadziesiąt tysięcy złotych". "Budżet państwa musi być zrównoważony, nigdy państwo nie może wydawać więcej, niż zarabia, i trzeba obcinać wszystkie niepotrzebne wydatki. Tymczasem Polska jest wielkim imperium marnotrawstwa" - oświadczył Wilk.

Według Ministerstwa Finansów, zadłużenie Skarbu Państwa w marcu br. zwiększyło się o 3,3 mld zł, a łączny dług SP wzrósł do 1 bln 148,2 mld zł. Tymczasem dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP), który obejmuje także zobowiązania zaciągnięte m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju, wyniósł na koniec 2021 r. 1 bln 410 mld zł, o 5 proc. więcej niż w 2020 r.

Według przyjętego w grudniu ub.r. przez Sejm budżetu na 2022 rok wynika, że - jak czytamy na stronach Ministerstwa Finansów - dochody wyniosą 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł.

Z danych Ministerstwa Finansów i Eurostatu na koniec września ub. r. wynika, że polski dług (EDP) w stosunku do PKB wynosił 56,5 proc., czyli poniżej poziomu 60 proc., który jest zapisany w Konstytucji RP jako próg ostrożnościowy; po jego przekroczeniu konieczne jest wprowadzenie programu sanacji finansów publicznych.

W Unii Europejskiej, we wrześniu ub. roku, najmniej zadłużone w porównaniu do PKB były Estonia (19,6 proc.), Bułgaria (24,2 proc.) i Szwecja (25,3 proc.), a najbardziej Grecja (200,7 proc.), Włochy (155,3 proc.) i Portugalia (130,5 proc.). Średnia dla 19 krajów unijnych była wtedy na poziomie 97,7 proc. EDP do PKB - wynika z danych Eurostatu.