Konfederacja wzywa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do dymisji

Grzegorz Braun (Konfederacja) wezwał w środę ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do złożenia dymisji. Według niego, jeśli minister nie ustąpi z urzędu sam, odwołać powinna go opozycja albo PiS.

"Czas najwyższy odwołać Niedzielskiego. Albo niechaj się poda sam do dymisji, jak obiecywał, albo niech go odwoła totalna opozycja, albo niech jego macierzysta partia tę zakałę polskiej sceny politycznej wyeliminuje, odetnie od dalszego wpływu na bieg spraw publicznych, stan zdrowia, życia, ale także majętności Polaków. Do tego wzywamy. Niedzielski do dymisji" - oświadczył poseł Konfederacji na konferencji w Sejmie.

18 stycznia Radio RMF FM podało nieoficjalnie, że minister Niedzielski uzależnił swoją przyszłość w rządzie od przyszłości tzw. ustawy covidowej Hoca. Następnego dnia minister informację tę zdementował. "Jeżeli chodzi o kwestie związane z pogłoskami o dymisji, to to są oczywiście tylko i wyłącznie pogłoski" - powiedział Niedzielski.

Braun uważa, że Niedzielski do dymisji powinien się jednak podać. "Czas na dymisję. Mówimy +sprawdzam+" - oświadczył poseł. "Czekamy panie ministrze" - dodał, nazywając jednocześnie Niedzielskiego ministrem "choroby i nagłej śmierci".

Według Brauna, jeśli minister zdrowa nie złoży dymisji, to odwołać powinna go opozycja. "Mówimy także +sprawdzam+ tym posłom klubu PiS, którzy wczoraj głosowali za odrzuceniem ustawy Rychlika bądź też nie wzięli udziału w głosowaniu, bądź wstrzymali się. Mówimy (tym posłom KP PiS) +sprawdzam+, mówimy +odwołajcie Niedzielskiego+" - powiedział.

Sejm we wtorek odrzucił projekt ustawy o testowaniu pracowników pod kątem zakażenia SARS-CoV-2 autorstwa posłów PiS, umożliwiającej pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a pracodawcom żądanie informacji o negatywnym wyniku tego testu. Wcześniej sejmowa komisja zdrowia przyjęła wniosek o odrzuceniu projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Za odrzuceniem projektu autorstwa grupy posłów PiS zagłosowało 24 członków tego klubu; 151 posłów PiS opowiedziało się za kontynuowaniem prac nad przedłożeniem. Od głosu wstrzymało się 37 posłów, a 16 nie zagłosowało.