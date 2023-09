Konfederacja złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w sprawie tzw. afery wizowej

Wnioskujemy o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu jeszcze w tej kadencji, podczas którego premier Mateusz Morawiecki przedstawi informacje w sprawie tzw. afery wizowej - powiedział w piątek w Sejmie jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

Podczas piątkowej konferencji prasowej Bosak poinformował, że Konfederacja domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu jeszcze przed zbliżającymi się wyborami. "Nowe fakty wychodzą na jaw, kontynuujemy działania Konfederacji w sprawie afery wizowej - wielkiej afery pokazującej rzeczywistą politykę rządu PiS, która dla nas nie była tajemnicą, ale teraz poznaje ją opinia publiczna" - mówił lider Konfederacji.

Jak wyjaśnił, chodzi mu o "politykę otwartych granic dla niekontrolowanej, masowej imigracji do Polski, do Unii Europejskiej a także do Stanów Zjednoczonych".

Przypomniał, że jak dotąd Konfederacja zaproponowała szereg działań w tej sprawie m.in. przeprowadzenie kontroli NIK w MSZ oraz zapowiedziała złożenie wniosku o powołanie komisji śledczej, przed którą stanąć mieliby prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef MSZ Zbigniew Rau, były szef MSZ Jacek Czaputowicz i szef MSWiA Mariusz Kamiński.

"Będą musieli wytłumaczyć się z tego, jaki mieli stan wiedzy i jaką politykę prowadzili wobec masowej, niebezpiecznej, niekontrolowanej migracji do Polski i afery korupcyjnej, afery wizowej" - zastrzegł.

W minionym tygodniu "GW" napisała, że Piotr Wawrzyk, odpowiedzialny w MSZ za sprawy konsularne i wizowe, okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Według gazety zakładało ono możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tys. pracowników. Dziennik napisał, że "z nieoficjalnych informacji wyłania się jednak obraz afery korupcyjnej, która umożliwiała napływ do Europy dziesiątków tysięcy imigrantów za pośrednictwem międzynarodowych firm rekruterskich". "GW" podała, że w 2022 r. do Polski przybyło około 200 tys. migrantów, w tym 130 tys. z krajów muzułmańskich.

31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał Piotra Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w MSZ; powodem tej decyzji - jak podał resort dyplomacji - był "brak satysfakcjonującej współpracy". Kilka dni później premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Tomaszowie Mazowieckim zapytany został o odwołanie Wawrzyka i doniesienia medialne wskazujące, że dymisja związana jest z działaniami CBA. Szef rządu odpowiedział, że toczy się podstępowanie wyjaśniające i odpowiednie służby będą mogły przedstawić informacje, jeśli uznają to za stosowne.

W piątek szef MSZ Zbigniew Rau zdecydował o przeprowadzeniu kontroli i audytu w Departamencie Konsularnym MSZ oraz wszystkich placówkach konsularnych RP oraz o zwolnieniu ze stanowiska i rozwiązaniu umowy o pracę z dyrektorem Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością w MSZ Jakubem Osajdą. Minister spraw zagranicznych podjął też decyzję, by wypowiedzieć umowy "wszystkim firmom outsourcingowym, którym od 2011 r. powierzone zostały zadania związane z przyjmowaniem wniosków wizowych w wyniku zamknięcia 31 placówek decyzją ówczesnego szefa resortu Radosława Sikorskiego".