Konferencja o chorobach zakaźnych: COVID-19 zdominował tę tematykę, ale nie jest jedyny

COVID-19 zdominował tematykę chorób zakaźnych, ale wyzwaniami są także inne choroby zakaźne, np. małpia ospa czy borelioza i wciąż HIV/AIDS - podkreślają lekarze zakaźnicy. Zwracają też uwagę, że kolejne pandemie będą się zdarzały i należy się do tego przygotowywać.

O chorobach zakaźnych we współczesnym świecie rozmawiają lekarze na rozpoczętej w piątek po południu dorocznej konferencji naukowo-szkoleniowej, którą zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Naukowe "Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne".

Konferencja odbywa się głównie w formule online, w Białymstoku jest konferencyjne studio dla wykładowców. W konferencji online bierze udział ok. 700 uczestników - poinformowała PAP organizator prof. Anna Moniuszko-Malinowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB), prezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego "Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne".

Naukowcy rozmawiają o COVID-19, ale także np. o wirusowych zakażeniach wątroby, leczeniu HIV/AIDS.

"COVID nadal odgrywa bardzo ważną rolę we wszystkich dyskusjach naukowych i praktycznych w sektorze ochrony zdrowia (...) ale COVID nie jest jedyny. Żyjemy w obliczu kolejnego zagrożenia pandemicznego. To zagrożenie jest poniekąd związane z COVID-em, a dokładnie z wytwarzaniem kolejnych subwariantów wariantów. I o tym się mówi dosyć wyraźnie, bo (...) wymykają się spod kontroli układu odpornościowego" - powiedziała PAP prof. prof. Anna Boroń-Kaczmarska z Akademii Śląskiej w Katowicach, członkini komitetu naukowego konferencji, była prezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego "Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne".

Boroń-Kaczmarska podkreśliła, że pandemia odbiła się na każdej dziedzinie życia, ale miała też swoje dobre strony. Wskazała, że np. wymusiła na badaczach na całym świecie współpracę, której efektem była szczepionka. Dodała, że pozytywne było też to, że po ogłoszeniu pandemii przez WHO - choć było to ogłoszenie spóźnione - wszystkie kraje członkowskie tej organizacji, w miarę swoich możliwości podjęły działania, aby zmniejszać liczbę nowych zakażeń.

"Mamy więc dowody na dobrze pojmowaną kooperację w sensie przeciwepidemicznym, ale także w sensie profilaktycznym poprzez szczepienia. Dowodem jest szybkie wyprodukowanie szczepionki, która niezależnie od swoich słabych stron - bo wymaga wielokrotnego powtarzania - jest szczepionką chroniącą jednak przed ciężką postacią kliniczną COVID-19"- powiedziała prof. Boroń-Kaczmarska.

Dodała, że ważną kwestią, na którą pandemia także zwróciła uwagę, jest rola i znaczenie więzi międzyludzkich, rodzinnych w kontekście np. opieki nad samotnymi osobami starszymi.

W ocenie Boroń-Kaczmarskiej, na podstawie obserwacji pacjentów w przychodni, więcej o pandemii nauczyli się ludzie starsi, niż młodsi.

Prof. Moniuszko-Malinowska, która pracuje w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB, powołując się na doświadczenia w pracy z pacjentami w ciężkich stanach COVID-19, oceniła, że wiele o tej chorobie nauczyły się te osoby, które miały trudne własne doświadczenia, w rodzinie, lub doświadczyły śmierci kogoś bliskiego.

"Dzisiaj musimy pamiętać o tym, że zagraża nam kolejna pandemia i powinniśmy podjąć wszelkie działania, żeby po prostu się do tej pandemii przygotowywać" - podkreśla prof. Boroń-Kaczmarska.

Prof. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych powiedział PAP, że lekarze starają się "uciec" od dominacji tematyki chorób zakaźnych COVID-em, bo są inne wyzwania, które są efektem zaległości z pandemii, np. zapalenia wątroby czy HIV/AIDS.

Prof. Malinowska-Moniuszko poinformowała, że w związku z wojną w Ukrainie, będą omawiane tematy opieki nad migrantami w zakresie chorób zakaźnych, ale będzie też mowa o fake newsach szkodzących medycynie czy sytuacji pracowników sektora służby zdrowia narażanych np. w pandemii.

Konferencja zakończy się w sobotę po południu.