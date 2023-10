Konferencja PKW ws. wyników wyborów około południa

Około godz. 12. w wtorek ma się odbyć konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej, podczas której ogłoszone zostaną wyniki wyborów ze wszystkich obwodów - poinformował rzecznik PKW Marcin Chmielnicki.

PKW zastrzega, że godzina konferencji może jeszcze ulec niewielkiej zmianie. Wyniki wyborów mają być jednak niebawem znane także na stronie internetowej PKW.

Do godziny 9. we wtorek PKW podała wyniki wyborów do Sejmu z 31494 na 31497 obwodów (99,99 proc.). Z obliczeń tych wynika, że PiS uzyskał 35,38 proc. poparcia, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,61 proc. i Konfederacja z 7,16 proc.