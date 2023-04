Kongres Pamięci Narodowej IPN: Prof. Krasnodębski: historia w pewnym sensie jest otwarta

Trzeba pokazywać, że historia w pewnym sensie jest otwarta i o przeszłości musimy myśleć w sposób otwarty - powiedział PAP prof. Zdzisław Krasnodębski z Parlamentu Europejskiego. Trwa Kongres Pamięci Narodowej organizowany przez IPN.

Podczas Kongresu Pamięci Narodowej prof. Zdzisław Krasnodębski wziął udział w panelu "Edukacja dla pamięci".

"Myślę, że w ogóle zaczęliśmy dopiero od pewnego czasu mówić o tym, że pamięć historyczna jest rzeczą niezwykle ważną. Jest zadaniem państwa i systemu oświaty w kształtowaniu pamięci historycznej. Pamiętam czasy, kiedy bardzo krytycznie odnoszono się do pojęcia polityki historycznej, mimo że to jest to jedno z klasycznych zadań państwa i edukacji" - powiedział PAP prof. Zdzisław Krasnodębski.

"Myślę, że Kongres Pamięci Narodowej, w którym spotykają się historycy, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej oraz nauczyciele, ale też świadkowie historii, a także media ma ogromne znaczenie. Pozwala na wytworzenie pewnej synergii. Musimy uświadomić sobie pewne problemy, które mamy w edukacji - często jest to przypływ zainteresowań historią, potem zmienia się hierarchia pewnych wydarzeń i osób. Kwestia, jak uczynić historię żywą jest kwestią zasadniczą" - podkreślił.

Zdaniem prof. Krasnodębskiego, "dla młodych ludzi historia i wiedza historyczna wtedy jest istotna, kiedy pokazujemy, że ma jakieś odniesienie do dzisiejszych problemów, że jest to coś, co ma wpływ na ich życie". "Trzeba pokazywać też, że historia w pewnym sensie jest otwarta i o przeszłości musimy myśleć w sposób otwarty" - dodał.

Wskazał, że "pokazujemy, że inne decyzje wówczas podejmowane mogły sprawić, że historia potoczyłaby się w inny sposób". "Warto też pokazać, jak w zasadzie młodzi ludzie w tamtych czasach byli podobni do młodych ludzi współcześnie" - dodał.

Jak podkreślił prof. Krasnodębski, "dzisiaj to się też zaczyna zmieniać, wszystko to mówimy w kontekście wojny na Ukrainie". "Pewne rzeczy, które wydawały się abstrakcyjne, takie jak patriotyzm, wzmacnianie obronności czy możliwość zagrożenia wojną, zbrojnym. One dzisiaj stają się żywe, a nie tylko czymś, co odnosimy do historii" - podkreślił. "Dzisiaj wspominamy zbrodnię w Katyniu. Katyń także odnosimy dzisiaj do zbrodni popełnianych przez Rosjanach na Ukrainie" - podkreślił.

W dniach 13-15 kwietnia na PGE Narodowym w Warszawie pod hasłem "Historia mówi przez pokolenia" odbywa się Kongres Pamięci Narodowej. W 26 panelach poświęconych historii Polski XX wieku wezmą udział historycy z Polski i zza granicy, m.in. prof. Andrzej Nowak, prof. Stéphane Courtois, prof. Stephen Hicks, prof. Hans-Jürgen Bömelburg, prof. Grzegorz Kucharczyk, dr Ladislav Kudrna, publicyści, dziennikarze, społecznicy, blogerzy oraz osoby związane bezpośrednio związane z historią naszego kraju, m.in. córka gen. Andersa - Anna Maria Anders.

IPN organizuje także liczne wydarzenia edukacyjne i kulturowe, festiwal filmowy, strefę nowych technologii, wystawy multimedialne. Przewidziano również strefę edukacyjną dla najmłodszych oraz spotkania z grupami rekonstrukcji historycznej.

