Kongres Zielonych wybrał Radę Krajową

Wyborem Rady Krajowej i innych władz statutowych zakończył się w niedzielę XV Kongres Zielonych. "Chcemy przynieść więcej nadziei" - powiedziała nowa przewodnicząca Urszula Zielińska. "Czas czynienia sobie ziemi poddaną się skończył" - dodał przewodniczący Przemysław Słowik.

W sobotę wieczorem na nowych współprzewodniczących Partii Zieloni wybrani zostali posłanka Urszula Zielińska i radny ze Szczecina Przemysław Słowik. Oboje się zaprezentowali na niedzielnej konferencji prasowej.

Urszula Zielińska przypomniała, że podczas kongresu partia przedstawiła swój Zielony Plan Odbudowy, składający się z trzech filarów: gospodarczego, społecznego i filaru sprawiedliwej transformacji energetycznej.

"My, Zieloni, chcemy ludziom przynieść więcej nadziei, że będziemy zdrowsi, że nasz kraj będzie się rozwijał, że nasze środowisko będzie czystsze, a my będziemy czuć się lepiej" - powiedziała nowa współprzewodnicząca.

"To jest czas na bycie zielonym, rozumianym nie tylko jako przynależność partyjna, ale przede wszystkim sposób życia" - mówił Przemysław Słowik. "Miliony uchodźców klimatycznych to nie jest scenariusz filmu SF, to nasza przyszłość, jeśli nie zrozumiemy, że czas na - jak to określają polscy biskupi - czynienie sobie ziemi poddanej już się skończył" - przekonywał.

Dodał, że celem Zielonych, obok realizacji "Zielonego Planu Odbudowy", jest też odbudowa pozycji Polski w UE, "banicja polityczna ministra Czarnka" i przywrócenie normalności polskiej edukacji, świeckie państwo, a także przerwanie zależności polityki od opinii polskich biskupów. "Jesteśmy na cywilizacyjnej wojnie o przyszłość" - powiedział Słowik.

W sobotnich wyborach Zielińska i Słowik zdystansowali swoich konkurentów, oboje otrzymali ponad 100 głosów. Krystyna Boczkowska i Marek Kossakowski dostali ponad 20 głosów, Tomasz Korzan tylko kilka głosów, a Karina Kozłowska wycofała się z kandydowania.

Zdaniem niektórych uczestników kongresu, dwójka nowych współprzewodniczących otrzymała tak silne poparcie, bo była wspierana przez dotychczasową przewodniczącą Małgorzatę Tracz, współkierującą partią od 2015 roku i mającą duży autorytet.

Do Rady Krajowej Zielonych zostali wybrani: Magdalena Gałkiewicz (dostała najwięcej głosów, dotychczasowa sekretarz Zielonych), Joanna Braua, Beata Bilska, Laura Kwoczała, Joanna Kamińska, Jakub Bilski, Grażyna Kulik, Marek Weryszko, Aneta Dukszto, Aleksandra Jura, Aleksandra Malich, Małgorzata Matyja, Anna Fecko-Lipińska, Robert Suligowski, Aleksandra Kołeczek, Mariusz Rusinek, Jakub Bojanowski, Robert Sucharzewski, Wojciech Kubalewski, Adrian Kulczyński, Michał Suchora, Jagoda Żyłkowska, Piotr Malich, Daniel Walczak.

Zarząd zostanie wybrany spośród członków rady na wniosek przewodniczących.

Zieloni istnieją od 2004 roku. Od 2019 roku mają reprezentację parlamentarną w ramach Koalicji Obywatelskiej.