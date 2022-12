Przychodzą mi także do głowy scenariusze, w których mogłoby to oznaczać koniec Zjednoczonej Prawicy. Wszystko zależy od najbliższych godzin i dni - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, pytany o zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym.

"Super Express" publikuje rozmowę z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem (Solidarna Polska), którego pyta o zarzuty i wotum nieufności wobec ministra Zbigniewa Ziobry, dalsze funkcjonowanie jego ugrupowania w koalicji i zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym.

"Jestem w stanie przyjąć założenie, że projekt jest forma kapitulacji wobec Unii i niesie ze sobą ryzyko gigantycznej anarchii w sądownictwie. W takim przypadku scenariusz, w którym solidarna Polska tego projektu w parlamencie nie popiera, przychodzi mi do głowy. Przychodzą mi także do głowy scenariusze, w których mogłoby to oznaczać koniec Zjednoczonej Prawicy. Wszystko zależy od najbliższych godzin i dni" - powiedział "SE" Woś.

Wiceminister podkreślił, że projekt nie był znany ani Solidarnej Polsce, ani ministerstwu sprawiedliwości. Dodał, że w tej chwili trwają prace ekspertów, którzy mają ustawę przeanalizować pod kątem ewentualnych zagrożeń. Wtedy Solidarna Polska przedstawi szczegółowe stanowisko.

Woś powiedział też, że Solidarna Polska, jako członek koalicji nie zgadza się "co do kierunku europejskiego". Jej zdaniem powinniśmy na forum europejskim stawiać sprawy jednoznacznie.