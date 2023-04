Konieczny (Lewica): PiS traktuje politykę zagraniczną jak spektakl dla swoich wyborców, kosztem interesów Polski

PiS traktuje politykę zagraniczną jako spektakl dla swoich wyborców, często kosztem interesów i sojuszów Polski; polityka zagraniczna nie może być zakładnikiem partyjniackich interesów, dlatego nie możemy poprzeć informacji szefa MSZ - mówił w czwartek w Sejmie poseł Lewicy Maciej Konieczny.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Poseł Konieczny podczas debaty w Sejmie nad przedstawioną przez szefa MSZ Zbigniewa Raua informacją o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 r. podkreślał, że wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainę Polska znalazła się w centrum światowych wydarzeń. Mówił, że obecnie od zwycięstwa Ukrainy nad agresorem zależy nasze bezpieczeństwo w nadchodzących dekadach, a od powodzenia odbudowy Ukrainy - stabilność w naszym regionie Europy.

Mówił, że od tego jak silna i solidarna okaże się Unia Europejska, zależy to, czy poradzimy sobie z najważniejszymi wyzwaniami: kryzysem klimatycznym, energetycznym, wojną, "wszechwładzą korporacji". Zaznaczył, że z nimi nikt - także Polska - nie poradzą sobie samodzielnie. "Siła i niezależność Polski zależą od naszych sojuszy, europejski głos na globalnej scenie to najlepsza gwarancja tego, że będziemy odrywać istotną rolę w światowej polityce. Bez tego staniemy się jedynie obserwatorami" - podkreślił.

Konieczny zaznaczył, że należy docenić "polityczne, militarne oraz humanitarne wsparcie jakiego nasz kraj udziela broniącej się Ukrainie". Mówił, że kwestionowanie tu pozytywnej roli polskiego rządu i prezydenta Andrzeja Dudy byłoby niemądre, podobnie jak "sugerowanie, że zaangażowanie na rzecz Ukrainy możliwe jest wyłącznie dzięki rządom PiS". Podkreślił, że w sprawie wsparcia Ukrainy w kraju panuje polityczny konsensus różnych sił politycznych, a Ukraińców w Polsce wspiera "fala solidarności i bezinteresownej pomocy" polskiego społeczeństwa.

"Obserwując politykę rządu PiS nie da się jednak nie dostrzec istotnego paradoksu; z jednej strony udziela on ogromnego wsparcia Ukraińcom, walczącym o to, by stać się częścią demokratycznej, egalitarnej i opartej na prawach człowieka wspólnoty" - powiedział. Z drugiej strony - mówił Konieczny - polski rząd "opiera swoja politykę na coraz ostrzejszej antyeuropejskiej retoryce i popada w kolejne kosztowne konflikty z Komisją Europejską i na własne życzenie pozostaje w ogonie europejskiej integracji".

Zauważył, że rząd PiS robi wiele, by Ukraina stała się w przyszłości częścią UE, ale z drugiej, jak zaznaczył, "coraz więcej, by Polskę z tej Unii wyprowadzić", robiąc to wbrew woli polskiego społeczeństwa.

Konieczny mówił, że Lewica nie idealizuje UE i uważa, że wiele jest w niej do poprawy, ale nie ma wątpliwości, że integracja w UE służy Polsce. "Najpotężniejszy zarzut jaki stawiamy rządom Zjednoczonej Prawicy jest taki, że wiedzeni ideologicznym zacietrzewieniem i partykularnymi partyjnymi interesami oraz autorytarnymi tendencjami we własnym obozie skłóciliście Polskę z Europą. Postawiliście interes partyjny ponad interes Polski, a własny ideologiczne obsesje ponad jednoznaczną rolę polskiego społeczeństwa" - mówił, zwracając się do rządzących.

Zaznaczył, że w tej sprawie nie chodzi tylko o pieniądze z UE. Mówił, że ZP stawia "fałszywą alternatywę": albo więcej suwerenności, albo więcej Europy, zamiast budować w UE skuteczne sojusze. Mówił, że silna i prawdziwie suwerenna Polska musi opierać się na silnej i suwerennej Europie.

Konieczny mówił, że Polska i Europa powinny wspierać przestrzeganie praw człowieka wszędzie - nie tylko Ukraińców, ale też prześladowanych Kurdów, czy też "Palestyńczyków żyjących w warunkach apartheidu" - czyli także wtedy, gdy nie jest to dla nas wygodne.

Podkreślał, że Polska potrzebuje wiarygodności, aby skutecznie realizować interesy naszego kraju, dbać o bezpieczeństwo i prawa człowieka. "Dzisiaj niestety o to trudno" - ocenił.

"PiS traktuje politykę zagraniczną jako spektakl dla swoich wyborców (...) niestety bardzo często kosztem naszych interesów i sojuszów, dzisiaj, gdy u naszych granic toczy się wojna, to więcej niż błąd, musimy to zmienić. Polityka zagraniczna Polski nie może być dłużej zakładnikiem partyjniackich interesów, dlatego nie możemy poprzeć informacji szefa MSZ" - podsumował.