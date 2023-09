Konin: Minister Hoffmann, wicewojewoda i wielkopolski kurator oświaty na liście w PiS w okręgu 37

Minister-członek Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann będzie liderem listy PiS do Sejmu w Koninie. Na kolejnych miejscach znalazła się m.in. wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, a także wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł.

Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w sobotę listy wyborcze w poszczególnych okręgach.

Liderem listy PiS w okręgu 37 (Konin) będzie minister - członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann. W poprzednich wyborach parlamentarnych również był "jedynką" z tego okręgu; zdobył wówczas ponad 42,8 tys. głosów.

"Na liście są najlepsi z najlepszych, na tej liście są zwycięzcy. Idziemy po trzecią kadencję, idziemy po zwycięstwo i w skali Polski i oczywiście w skali naszego okręgu, Wielkopolski Wschodniej" - podkreślił w sobotę lider konińskiej listy, Zbigniew Hoffmann.

Dodał, że wśród kandydatów z okręgu nr 37 są ludzie, którzy stanowią "pełen przegląd różnych sfer życia publicznego". Jak mówił, są doświadczeni parlamentarzyści, posłowie, są samorządowcy wszystkich szczebli, a także działacze społeczni, czy lekarze.

Hoffmann, odnosząc się do programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że "nasza polityka to jest przede wszystkim bardzo ekspansywny rozwój gospodarczy, to są potężne transfery społeczne dla polskich rodzin (…) i wreszcie to jest budowanie poczucia bezpieczeństwa Polaków".

"Dla nas bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Czas jest szczególny, czas geopolityczny, wojna na Ukrainie rozpętana przez agresora rosyjskiego, to jest kwestia oczywista. I my z takim programem idziemy do wyborów. Jestem przekonany, że to jest program, który trafi, który wpisuje się w oczekiwania Polaków, naszych obywateli, mieszkańców Polski, także mieszkańców Wielkopolski Wschodniej" - dodał.

Hoffmann zapowiedział ciężką pracę wszystkich kandydatów PiS w trakcie kampanii. Zaznaczył też, że celem jest zdobycie sześciu mandatów poselskich w tym okręgu.

Numerem 2. na konińskiej liście PiS do Sejmu będzie poseł Witold Czarnecki, a z trzeciego miejsca wystartuje wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska. Na czwartym miejscu znalazł się poseł Zbigniew Dolata, zaś na piątym - poseł, sekretarz stanu w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik.

Na kolejnych miejscach znaleźli się radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: Zofia Itman (miejsce nr 6), oraz Robert Popkowski (miejsce nr 7). Na miejscu 8. jest starosta turecki Dariusz Kałużny, na 9. - radny powiatu kolskiego, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole Radomir Piorun, zaś na miejscu 10. - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego Anna Woźniak.

Z konińskiej listy do Sejmu wystartują także: starosta słupecki Jacek Bartkowiak (11), czy wicestarosta powiatu średzkiego Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka (12). Listę do Sejmu z numerem 18. zamknie wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł.

O mandat do Senatu z listy PiS powalczy w okręgu nr 92 lekarz Krzysztof Ostrowski, zaś w okręgu nr 93 - poseł Leszek Galemba.

W wyborach parlamentarnych w 2019 r. Prawo i Sprawiedliwość w okręgu konińskim (nr 37) uzyskało 5 z 9 możliwych do zdobycia mandatów do Sejmu. Z listy Koalicji Obywatelskiej wybrano wówczas dwoje posłów, a po jednym mandacie poselskim zdobyły KW SLD i PSL.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

