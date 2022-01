Konkurs IPN dla uczniów z Warszawy i Mazowsza „Armia Krajowa - armia inna niż wszystkie”

Izba Pamięci Strzelecka 8 i Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zapraszają uczniów szkół podstawowych z klas 4–8 z Warszawy i Mazowsza do udziału w konkursie upamiętniającym 80 rocznicę powstania Armii Krajowej.

"Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy o Armii Krajowej wśród młodego pokolenia Polaków, poznanie jej struktury i form działalności oraz pogłębianie zainteresowania uczestników konkursu najnowszą historią Polski" - podkreślają organizatorzy komunikacie przesłanym PAP. Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym uczestnicy zmierzą się z testem wiedzy o Armii Krajowej złożonym z pytań otwartych i zamkniętych. W drugim etapie przygotują prezentację dotyczącą wybranego żołnierza AK związanego z terenem ich zamieszkania.

Zgłoszenia należy złożyć do 21.02.2022 r. do godz. 15.00 w Izbie Pamięci przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie lub nadesłać na adres: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, z dopiskiem: Izba Pamięci Strzelecka 8, Konkurs "Armia Krajowa - armia inna niż wszystkie" (liczy się data wpływu do sekretariatu OBBH IPN w Warszawie). Pierwszy etap (szkolny) odbędzie się 4 marca, drugi będzie miał miejsce 5 kwietnia na Strzeleckiej 8 w Warszawie.

Konkurs został zgłoszony do wykazu, w ramach którego przyznawane są dodatkowe punkty przy rekrutacji do liceów.

Rocznica powołania Armii Krajowej przypada 14 lutego. Tego dnia, osiemdziesiąt lat temu, Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i ściślejszego podporządkowania ich rządowi RP. AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

Kulminacją wysiłku zbrojnego AK była akcja "Burza", której najważniejszym elementem było Powstanie Warszawskie. Po jego klęsce jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane. 19 stycznia 1945 roku Komendant Główny gen. Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu AK. Straty AK wyniosły ok. 100 tys. poległych i zamordowanych żołnierzy, ok. 50 tys. zostało wywiezionych do ZSRS. Do moskiewskiego więzienia trafił m.in. gen. Okulicki, sądzony w procesie szesnastu przywódców Państwa Podziemnego. Misję Armii Krajowej kontynuowały pod sowiecką okupacją nowe organizacje konspiracyjne m.in.: Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, Ruch Oporu Armii Krajowej, Armia Krajowa Obywatelska i Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość".

Regulamin i więcej informacji na temat konkursu są dostępne pod adresem:https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/157640,Konkurs-dla-uczniow-szkol-podstawowych-z-Mazowsza-Armia-Krajowa-armia-inna-niz-w.html