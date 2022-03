Konkurs o Nagrodę Jamesa Dysona dla młodych inżynierów

Do konkursu o nagrodę fundacji Jamesa Dysona mogą do 6 lipca zgłaszać się obecni studenci i absolwenci kierunków inżynierskich na polskich uczelniach. W tym roku zwycięzcy etapów krajowych otrzymają po 27 000 zł, a ich projekty zdobędą prestiżowe wyróżnienie.

Konkurs skierowany jest do studentów z kierunków związanych z projektowaniem. W tym roku organizatorzy zwiększyli sumę nagród pieniężnych, aby wesprzeć młodych inżynierów w pierwszym kluczowym etapie ich kariery.

Jak przekazano w komunikacie, zwycięzców etapów krajowych poznamy we wrześniu, otrzymają aż 27 000 zł na rozwój swoich projektów. Do tej pory w ramach konkursu nagrody pieniężne otrzymali autorzy ponad 285 wynalazków.

"Konkurs Nagroda Jamesa Dysona, ma zachęcić studentów i absolwentów do rozwiązywania konkretnych problemów współczesnego świata, to wielka szansa dla młodych ludzi, którzy wierzą, że mogą zmienić świat. W 2021 roku po raz pierwszy odbył się na rynku polskim. Polscy młodzi wynalazcy udowodnili, że potrafią myśleć nieszablonowo. Potwierdziły to liczne zgłoszenia, wyróżniające się innowacyjnymi rozwiązaniami, mającymi na celu zrewolucjonizowanie wybranych obszarów życia" - powiedział cytowany w komunikacie juror Konkursu Nagroda Jamesa Dysona, dr Tomasz Łuczyński.

Organizatorzy konkursu zachęcają do skonstruowania czegoś, co rozwiąże jakiś problem. Punktem wyjścia może być coś irytującego, z czym borykamy się na co dzień, lub też problem na skalę globalną. Ważne jest to, aby rozwiązanie problemu było skuteczne i dobrze przemyślane - sprecyzowano.

Najpierw zgłoszone projekty są oceniane na poziomie krajowym. W każdym kraju biorącym udział w konkursie zostaje wyłoniony jeden projekt zwycięski i są przyznawane dwa wyróżnienia. Spośród zwycięzców krajowych zespół inżynierów firmy Dyson dokonuje selekcji 20 zgłoszeń, które przejdą do ścisłego finału. Sir James Dyson osobiście rozpatruje te 20 zgłoszeń i przyznaje nagrody międzynarodowe.

Zwycięzcy etapu międzynarodowego wybrani przez sir Jamesa Dysona otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości do 162 000 zł. Z kolei autorzy projektów wyróżnionych na poziomie międzynarodowym otrzymają 27 000 zł, a autorzy projektów, które zwyciężą na poziomie krajowym, otrzymają 27 000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu: https://www.jamesdysonaward.org/pl-PL/.