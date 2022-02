Konsekwencje wobec ministrów za Polski Ład. Będą zmiany w rządzie

Decyzje dotyczące zmian w rządzie mają być podejmowane na najbliższym posiedzeniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, które na te chwilę zaplanowane jest na poniedziałek (7 lutego) - wynika z informacji w źródłach we władzach PiS.

Nieoficjalnie ustalono, że minister finansów Tadeusz Kościński i jego zastępca Jan Sarnowski stracą stanowiska za chaos wokół Polskiego Ładu. Nie jest wykluczone, że zmiany będą szersze.



Szef PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że ci, którzy przygotowywali wprowadzenie Polskiego Ładu "na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli". Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji personalnych.

Według informacji, na te chwilę nie ma decyzji, kto miałby zostać nowym szefem resortu finansów. Jak przekazało źródło w PiS, ofertę miał otrzymać Piotr Nowak, obecny szef ministerstwa rozwoju, ale póki co nie powiedział "tak".

Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał w środę w TVP Info, że już w pierwszej połowie stycznia, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o błędach po wejściu w życie podatkowej części Polskiego Ładu, premier Mateusz Morawiecki przyznał, że jest kilka rzeczy, które wymagają korekty w Polskim Ładzie i zaznaczył również, że "później przyjdzie czas na wnioski personalne". "I to jest ten czas. Lada moment takie informacje zostaną przekazane" - powiedział rzecznik rządu.

"To oczywiście dotyczy możliwości korekt również w samym kierownictwie resortu" - powiedział rzecznik rządu. "Ale poczekajmy, bo jeszcze ostateczne decyzje, co do konkretnych osób nie zapadły, natomiast kierunkowa decyzja, że odpowiedzialność za niektóre błędy będzie musiała być zrealizowana, jest podjęta" - dodał Müller.