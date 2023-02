Konsul generalny Ukrainy: każdy Polak, każda Polka nosi w sercu pokojową Nagrodę Nobla

Dziękuję za okazaną pomoc mojemu narodowi, jesteście fantastyczni – powiedział w piątek w Kielcach konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski. „Każdy Polak, każda Polka nosi w sercu pokojową Nagrodę Nobla” – dodał.

"Dziękuję każdej Polce, każdemu Polakowi, prezydentowi Polski, premierowi, parlamentowi i polskim samorządom, każdemu mieszkańcowi Kielc i województwa świętokrzyskiego za okazaną pomoc Ukrainie i moim rodakom na gościnnej ziemi świętokrzyskiej" - powiedział w piątek na konferencji prasowej konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski. Zwracając się do polskiego społeczeństwa powiedział: "jesteście fantastyczni".

"Naród polski, każda Polka, każdy Polak nosi w sercu pokojową Nagrodę Nobla" - podkreślił Wojnarowski. Konsul podczas piątkowej wizyty w Kielcach spotkał się z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, wicemarszałkiem województwa Markiem Bogusławskim i prezydentem Kielc Bogdanem Wentą.

"Rozmawialiśmy na temat pomocy dla obywateli ukraińskich przebywających na ziemi świętokrzyskiej, poruszaliśmy też kwestię ukraińskich sierot, dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Do Polski przybywa w tej chwili dużo rannych naszych żołnierzy. Mogą tutaj liczyć na niezwykle cenną pomoc w leczeniu i rehabilitacji. Dlatego odrębne słowa podziękowania kieruję do polskich lekarzy za wielkie serce" - podkreślił konsul.

Przypomniał jednocześnie, że za tydzień będzie pierwsza rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Ale tak naprawdę ta wojna trwa już dziewięć lat. Chodzi w niej nie tylko o suwerenność i integralność Ukrainy, ale mój kraj w tej chwili walczy w obronie całego cywilizowanego świata. To bardzo nierówna walka. Ale wierzymy w nasze zwycięstwo, bo z narodem ukraińskim ramię w ramię stoi naród Polski" - powiedział Wojnarowski.

Wojewoda świętokrzyski podkreślił, że 24 lutego 2022 roku to symboliczna data zmiany relacji między narodami polskim i ukraińskim. "To przełamanie stereotypów, że musi nas dzielić historia. Historię mamy trudną, to prawda. Ale naszą powinnością jest budowanie nowej historii. Te dwa narody, które się tak mocno ze sobą zderzyły, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, naród polski i naród ukraiński mają teraz wspólną rację stanu. A tą racją stanu jest walka dobrej strony ze stroną zła, jaką jest w tym wypadku Rosja" - mówił Koniusz.

Wicemarszałek Bogusławski zauważył, że pomoc rządowa, wojewodów czy samorządów różnych szczebli dla narodu ukraińskiego nie byłaby możliwa, "gdyby nie tylko przyzwolenie, a wręcz wielka chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi przez polskich obywateli".

"Wiele milionów obywateli ukraińskich, którzy przybyli do Polski nigdy nie byli skoszarowani, nie było żadnych obozów uchodźców. Byli z dobrego serca przyjmowani w polskich domach. Jesteśmy razem z tymi ludźmi, którzy wymagają olbrzymiej pomocy. Jesteśmy gotowi dalej nieść tę pomoc" - zapewnił Bogusławski.

Prezydent Kielc przypomniał, że stolica regionu świętokrzyskiego od ponad 65 lat współpracuje z ukraińskim miastem Winnica. "Od pierwszego dnia wojny jesteśmy w stałym kontakcie i pomagamy jak możemy naszym ukraińskim przyjaciołom. Ta pomoc jest udzielana także tym, którzy z Winnicy i innych rejonów Ukrainy przyjechali do Kielc. Ta pomoc to efekt współdziałania władz miasta, samorządu województwa i służb pana wojewody. Ale to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie działania wszystkich mieszkańców Kielc, organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Nie wiemy, kiedy ta wojna się skończy, ale jesteśmy przygotowani na długofalową pomoc" - podkreślił Wenta.