Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie: wierzę, że dzięki pomocy Polski i przyjaciół z całego świata zwyciężymy

To wojna dobra ze złem – powiedział w czwartek w Kielcach Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski, podczas Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzę, że dzięki pomocy Polski i przyjaciół z całego świata zwyciężymy – dodał.

W stolicy regionu świętokrzyskiego odbyło się posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. Obradom przewodniczył przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

"Cieszymy się, że to nasz region przez najbliższe pół roku będzie miejscem ważnych samorządowych dyskusji, konsultacji, rozmów i wymiany doświadczeń" - powiedział Pruś podczas uroczystego otwarcia spotkania.

Głównym tematem, wokół którego skupiła się sesja inaugurująca świętokrzyską prezydencję w konwencie, była sytuacja na Ukrainie. Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podkreślił, że to sejmiki województw stanęły na pierwszej linii walki o przetrwanie ludzi, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną.

"Obok szlachetnych, wynikających z potrzeby serca oddolnych działań naszych obywateli, rząd i samorządy podjęły działania systemowe, które zmierzają do tego, żeby obywatele ukraińscy, którzy trafiają na teren Rzeczypospolitej Polskiej, czuli się tu dobrze i bezpiecznie. Nie ustawajmy w tym, pomagajmy Ukrainie, bo to tak, jakbyśmy sobie pomagali" - apelował wojewoda.

Gościem konwentu był Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski, który podziękował władzom i mieszkańcom Polski za pomoc udzielaną jego rodakom. "Dziś Ukraińcy walczą nie tylko o swoją suwerenność ale też o wolność Europy i całego cywilizowanego świata. To wojna dobra ze złem. Wierzę, że dzięki pomocy Polski i przyjaciół z całego świata zwyciężymy" - powiedział Wojnarowski, który zwrócił się do Polaków słowami ukraińskiego wieszcza Tarasa Szewczenki, by "podali Kozakom rękę i wspólnie z nimi odbudowali raj nasz cichy".

"Proszę raz jeszcze przyjąć od narodu ukraińskiego najszczersze podziękowania" - podkreślił konsul.

Uczestnicy spotkania przyjęli przez aklamację "Apel Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej do wspólnot regionalnych i społeczności międzynarodowych o solidarną pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

"Od samego początku napaści na Ukrainę polskie społeczności lokalne i regionalne rozpoczęły wszechstronną akcję pomocy obywatelom pokrzywdzonego państwa, przyjmując i dając opiekę dotychczas już milionom potrzebujących uchodźców (…). Rząd i samorządy terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej zadbały o przybyłych do naszego kraju gości i deklarują dalsze działania w tym zakresie" - czytamy m.in. w apelu. Podkreślono w nim jednocześnie, że "mając świadomość skali potrzeb oraz ciągle zwiększającej się liczby potrzebujących, konwent zwraca się do wspólnot regionalnych i społeczności międzynarodowych o udzielenie koniecznego wsparcia".

"Niezbędna jest pomoc Ukraińcom przebywającym w Polsce, jak również w strefie działań wojennych w Ukrainie. Pokażmy, że w obliczu dramatu wielu milionów ludzi europejskie regiony potrafią działać solidarnie i nieść pomoc cierpiącym i potrzebującym" - zaapelowali samorządowcy.

Treść uchwały przyjmującej ten apel otrzymają: Zgromadzenie Ogólne Związku Województw, Zarząd Związku Województw, Konwent Marszałków Województw, Minister Spraw Zagranicznych, Komisja Europejska, Europejski Komitet Regionów, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz organy władz regionalnych państw Unii Europejskiej.