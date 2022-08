Konsul USA w Krakowie: Ameryka nie ma lepszego przyjaciela i partnera od Polski

Ameryka nie ma lepszego przyjaciela i partnera od Polski. Polska nie ma lepszego przyjaciela i partnera od Ameryki. Działając razem możemy wszystko osiągnąć – mówi w zamieszczonym w internecie nagraniu Erin Nickerson, która w sierpniu została konsulem generalnym USA w Krakowie.

W zamieszczonym na kanale YouTube nagraniu Nickerson przedstawia się i wspomina czasy sprzed lat, kiedy przyjechała do Krakowa na studia w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach. Jak mówi, miło wspomina czas spędzany z polskimi przyjaciółmi na Rynku Głównym oraz jak korzystała z okolicznych kafejek internetowych, by wysłać maila do rodziny w Stanach.

Jej ulubionym miejscem na mapie Krakowa było Collegium Maius, na którego dziecińcu - jak opisuje - można poczuć wyjątkową historię uniwersytetu - alma mater wybitnych naukowców, literatów, artystów.

Nickerson wolny czas lubiła spędzać jeżdżąc tramwajami do różnych zakątków miasta. W jej rodzinnym mieście Fort Collins - jak wspomina - nie było tramwajów, a samochody były głównym środkiem transportu. "Dlatego bardzo doceniałam możliwość swobodnego poruszania się po Krakowie, docierania prawie wszędzie tramwajami" - podkreśla.

Jej zdaniem od tamtych czasów wiele się zmieniło w Krakowie, Polsce, ale "ludzie nie zmienili się i to jest najważniejsze".

Jak czytamy na stronie internetowej ambasady USA, Erin Nickerson jako przedstawicielka amerykańskiej służby dyplomatycznej od 2002 r. pracowała w Bangkoku, Rzymie, Kabulu, Tegucigalpie i Warszawie. Pełniła również funkcję ekonomistki w misji USAID w Dhace.

Erin Nickerson pracowała także w Waszyngtonie w Centrum Operacyjnym Sekretariatu Wykonawczego oraz w Biurze ds. Europejskich i Euroazjatyckich. Ukończyła z wyróżnieniem NDU's Eisenhower School, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego oraz strategii zasobowych. W 2021 r. otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Inżynierów Logistyki, a w 2011 r. nagrodę sekretarza stanu za innowacyjność. Erin Nickerson ma również dyplomy London School of Economics i University of Colorado at Boulder.

Mówi po polsku, hiszpańsku i włosku. Do Polski przyjechała z mężem i synem.

Na stanowisku konsula generalnego USA w Krakowie zastąpiła Patricka T. Slowinskiego.