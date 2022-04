Konsulat Ukrainy w Przemyślu obsługuje każdego dnia ponad 100 uchodźców

Codziennie do konsulatu Ukrainy w Przemyślu zgłasza się ponad setka uchodźców z Ukrainy, którzy nie mają paszportu lub chcą dopisać do niego dzieci. W zeszłym tygodniu rejestrowaliśmy niemowlę urodzone w schronie w Czernichowie – powiedziała pracownica konsulatu Miroslawa Anhel.

Konsulat Ukrainy w Przemyślu pracuje od poniedziałku do piątku i udziela pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy w zakresie dokumentów wymaganych do legalnego pobytu w Polsce lub dalszego wyjazdu na zachód. Uchodźcy na dworzec kolejowy w Przemyślu najczęściej docierają pociągami, gdzie od wolontariuszy otrzymują informacje, jakich dokumentów potrzebują. Placówkę w Przemyślu wymiennie wspierają pracownicy konsulatów z Lublina i Krakowa.

"Obywatele Ukrainy najczęściej zgłaszają się do nas w przypadku braku paszportu, kiedy traci on ważność lub kiedy chcą dopisać do niego swoje dzieci i planują wyjazd z Polski" - powiedziała w rozmowie z dziennikarką PAP Miroslawa Anhel.

Jak dodała, w sytuacji dopisania dzieci do paszportu, wpis dokonywany jest w paszporcie jednego z rodziców.

"Nie wymagamy wcześniejszych wniosków ani rejestracji. Wystarczy przyjść do nas, mieć zdjęcia dzieci, wypełnić formularz i przyjmujemy takie dokumenty. Staramy się wszystko załatwiać jak najszybciej, często tego samego dnia dokumenty są gotowe do odbioru" - wyjaśniła.

Podała przykład dziecka, które urodziło się w listopadzie w Ukrainie. Miało ukraiński akt urodzenia, ale nie miało paszportu. "Mama wypełniła wszystkie dokumenty i otrzymała paszport dla dziecka. Wiem, że nie została w Przemyślu, tylko wyjechała do Lublina".

Uchodźcom niemającym dowodu osobistego pracownicy konsulatu wydają specjalne zaświadczenie w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim.

"Te dokumenty spełniają funkcję dowodu osobistego. Wydajemy je dla dzieci i dla dorosłych" - podkreśliła.

Każdego dnia do konsulatu Ukrainy w Przemyślu zgłasza się ponad 100 osób. W ocenie Miroslawy ta liczba jest zmienna, bo zależy od tego, ile osób w danym okresie przekracza granicę i ile z nich ma paszporty, a ile nie.

"Wiele osób po przekroczeniu granicy nie wie, co ma robić, nie wiedzą, czy chcą zostać w Polsce, czy jechać dalej. Nie wiedzą, jakich dokumentów potrzebują" - powiedziała.

Wspomniała, że w minionym tygodniu w konsulacie zarejestrowano miesięczne niemowlę, malutką dziewczynkę Julię, która urodziła się w schronie w Czernichowie.

"Julia razem z mamą przyjechały do nas transportem medycznym. Dziewczynka nie miała żadnych dokumentów, poza medycznym zaświadczeniem o urodzeniu się. Przygotowaliśmy akt urodzenia ukraiński, bo możemy wystawić taki dokument, nawet jeżeli dziecko urodzi się w Ukrainie i zaraz potem przyjedzie do Polski" - podsumowała Miroslawa Anhel.

W poniedziałek przez podkarpackie przejścia graniczne do Polski z Ukrainy dotarło 17,9 tys. osób. Od początku wojny, czyli od 24 lutego br., do kraju dotarło przez Podkarpacie ponad 1,43 mln uchodźców.