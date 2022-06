Korea Płd.: Wojsko: Korea Północna wystrzeliła serię pocisków

Korea Północna wystrzeliła w niedzielę u swojego wschodniego wybrzeża osiem rakiet balistycznych krótkiego zasięgu w kierunku morza, dzień po tym, jak Korea Południowa i Stany Zjednoczone zakończyły pierwsze od ponad czterech lat wspólne ćwiczenia wojskowe z udziałem amerykańskiego lotniskowca.

Pociski zostały wystrzelone z rejonu Sunan w pobliżu północnokoreańskiej stolicy Pjongjangu - poinformowała agencja Reutera, cytując komunikat kolegium szefów sztabów południowokoreańskiej armii.

Pociski zostały wystrzelone po wizycie w Seulu specjalnego przedstawiciela USA ds. Korei Północnej, Sung Kima, który opuścił Koreę Południową w sobotę. W piątek amerykański dyplomata spotkał się ze swoimi południowokoreańskimi i japońskimi odpowiednikami, Kimem Gunnem i Takehiro Funakoshim, aby przygotować się, jak to określono, na "wszelkie ewentualności" w obliczu sygnałów, że Korea Północna przygotowuje się po raz pierwszy od 2017 roku do przeprowadzenia próby jądrowej. Wysłannik Waszyngtonu powiedział, że administracja USA jest otwarta na dyplomację. Sung Kima dał do zrozumienia, że jest gotów omówić kwestie interesujące Pjongjang, takie jak złagodzenie sankcji.

W zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone zaapelowały o zaostrzenie sankcji ONZ wobec Korei Północnej w związku z wystrzeleniem przez nią rakiet balistycznych, jednakże Chiny i Rosja zawetowały tę propozycję, co spowodowało rozłam w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Korei Północnej po raz pierwszy od czasu, gdy zaczęła ona stosować sankcje w 2006 roku, kiedy Korea Północna przeprowadziła pierwszą próbę nuklearną.

W ostatnich tygodniach Korea Północna przetestowała szereg rodzajów rakiet, w tym swoją największą międzykontynentalną rakietę balistyczną (ICBM). Wystrzelenie pocisku było 18 próbą przeprowadzoną przez Koreę Północną tylko w 2022 roku. Ostatnie tego typu próbę reżim w Pjongjang przeprowadził 25 maja, kiedy to wystrzelono trzy pociski po tym, jak prezydent USA Joe Biden zakończył podróż po Azji.

Pierwszy pocisk okazał się największą północną rakietą ICBM Hwasong-17, podczas gdy drugi, nieokreślony pocisk, jak się wydaje, zawiódł w trakcie lotu - poinformowali wówczas urzędnicy południowokoreańscy. Trzeci pocisk był rakietą balistyczną krótkiego zasięgu (SRBM).

W sobotę południowokoreańskie i amerykańskie okręty zakończyły trzydniowe ćwiczenia na wodach międzynarodowych u wybrzeży japońskiej wyspy Okinawa, obejmujące obronę powietrzną, operacje przeciwokrętowe, przeciw okrętom podwodnym oraz operacje przeciwdziałania atakom morskim - poinformowało kolegium szefów sztabów południowokoreańskiej armii. W ćwiczeniach uczestniczył amerykański lotniskowiec z napędem atomowym USS Ronald Reagan, a także inne duże okręty wojenne. Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol, który objął urząd 10 maja, uzgodnił z prezydentem USA Joe Bidenem zwiększenie liczby dwustronnych ćwiczeń wojskowych w celu odstraszenia Korei Północnej.

Korea Północna skrytykowała poprzednie wspólne ćwiczenia jako przykład ciągłej "wrogiej polityki" Waszyngtonu wobec Pjongjangu.