Korwin-Mikke: ustawa o testowaniu pracowników jest śmieszna i straszna

Projekt ustawy o testowaniu pracowników jest śmieszny i straszny - mówił we wtorek w Sejmie poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke. Poseł Wojciech Maksymowicz (Polska 2050) ocenił, że tego projektu nie da się poprawić, więc trzeba go od razu odrzucić i przestać procedować.

We wtorek wieczorem Sejm debatował nad projektem ustawy covidowej autorstwa posłów PiS, umożliwiającej pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a pracodawcom żądanie informacji o negatywnym wyniku tego testu. Sejmowa komisja zdrowia wcześniej przyjęła wniosek o odrzuceniu projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

Poseł Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji mówił, że "o +lex konfident+ nie ma co gadać". "Jeżeli wycisnąć ustawę, która jest śmieszna i straszna, to zostanie z niej jedno. Masa pieniędzy miała pójść na testy, zestawy do testów. My zażądamy sprawdzenia tego, które firmy miały mieć zamówienia rządowe, miały sprzedawać te testy, w jakiej cenie w porównaniu z innymi krajami" - mówił poseł Korwin-Mikke. W jego ocenie "nie są to żarty, bo chodzi o miliardy złotych".

Zdaniem Korwin-Mikkego błędem rządu w walce z pandemią nie jest to, że zrobił za mało - jak twierdzi Lewica - ale że "zrobił za dużo". "Skupiając się na walce z COVID-em (rząd - PAP) zapomniał, że być może uratował 20 tysięcy ludzi, ale za to 100 tysięcy ludzi zmarło, bo była histeria, bo nie chodzili do szpitala, a lekarz przyjmował zdalnie. Tu jest dodatkowe 100 tysięcy ludzi, którzy zmarli" - podkreślił poseł. Wskazał, że Szwecja w czasie epidemii "nie robiła praktycznie nic, a ma o połowę mniej śmierci na głowę mieszkańca niż Polska".

Wojciech Maksymowicz z koła Polska 2050 ocenił, że proponowana ustawa nie jest do poprawienia, dlatego jego środowisko będzie głosowało za zatrzymaniem jej procedowania, za jej odrzuceniem. "Nie widzimy możliwości zgłoszenia poprawek. Mógłby zostać tylko tytuł i patetyczna preambuła. Dlatego też uważamy, że należy przerwać procedowanie. Jesteśmy przeciwni przedłużaniu sprawy. Odrzućmy tę nieprzydatną, a nawet szkodliwą ustawę" - podkreślił Maksymowicz.