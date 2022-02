Kościół grekokatolicki w Polsce apeluje o modlitwę o pokój na Ukrainie i wsparcie dla jej mieszkańców

Wojna w Ukrainie powinna być dla chrześcijan mobilizacją do jeszcze większej modlitwy o przywrócenie pokoju. Powinniśmy także, w miarę możliwości, wspierać materialnie Ukrainę oraz pomóc tym, którzy z powodu wojny z niej uciekają – napisali biskupi Kościoła greckokatolickiego w Polsce.

W związku z napadem Rosji na Ukrainę biskupi Kościoła Greckokatolickiego w Polsce wydali list pasterski, przekazany PAP przez biuro prasowe KEP.

Podkreślili w nim, że "choć wojna toczy się poza granicami Polski, to jednak jej konsekwencje - duchowe i psychiczne, dotykają w równym stopniu wszystkich, zwłaszcza, że dziś w Polsce przebywa ponad milion obywateli Ukrainy, których bliscy pozostali w Ukrainie.

"Jesteśmy przerażeni, że na początku XXI wieku jedno państwo może zaatakować swojego sąsiada, powodując śmierć i zniszczenie, niszcząc struktury państwowe i administracyjne" - czytamy w liście biskupów greckokatolickich w Polsce.

Podkreślili, że nie można jednak upadać na duchu i tracić nadziei. Wezwali do modlitwy i zaangażowania w pomoc potrzebującym.

"To, co dzieje się dziś w Ukrainie, powinno być dla nas, chrześcijan, wyzwaniem i mobilizacją do jeszcze większego zaangażowania się w modlitwę o przywrócenie pokoju w ogarniętej wojną Ukrainie. Powinniśmy także, w miarę swoich możliwości, wspierać Ukrainę w jej materialnych potrzebach i wspierać tych, którzy przed wojną będą uciekać z Ukrainy" - napisali biskupi Kościoła grekokatolickiego w Polsce.

Zwrócili uwagę na potrzebę wolontariuszy, którzy będą nieść pomoc uchodźcom, a także ci, którzy będą pomagać tym osobom, które będą leczyć rany w polskich szpitalach". Zaznaczyli, że Caritas trzech diecezji będzie organizować finansowe zbiórki, aby wesprzeć najbardziej potrzebujących.

"Nie możemy też milczeć o tym, co się stało. Musimy głośno mówić o niesprawiedliwości, którą wyrządziła Federacja Rosyjska Ukrainie i Narodowi Ukraińskiemu. To zbrodnia, która wymaga jednoznacznego potępienia przez całą demokratyczną wspólnotę świata" - czytamy w liście.

Biskupi greckokatoliccy w Polsce wezwali wszystkich księży, do "modlitwy o pokój w Ukrainie, o oddalenie wojny i rozlewu krwi, o zachowanie jedności państwa ukraińskiego oraz o zjednoczenie narodu Ukrainy". Wezwali jednocześnie do przyłączenia się do modlitwy i postu za Ukrainę i pokój na jej terytorium w środę, 2 marca, o co prosił papież Franciszek.

"W intencji Ukrainy poświęćmy także post w poniedziałek 7 marca, czyli w pierwszy dzień Wielkiego Postu według kalendarza juliańskiego" - napisali biskupi. "Na zakończenie Boskiej Liturgii prosimy także zwracać się do Boga w modlitwie słowami hymnu: +Boże wełykyj jedynyj+" - czytamy w liście.

Pod listem podpisali się: metropolita przemysko-warszawski abp Eugeniusz Popowicz, biskup wrocławsko-koszaliński bp Włodzimierz Juszczak, biskup olsztyńsko-gdański, bp Arkadiusz Trochanowski.

List zostanie odczytany w świątyniach w niedzielę 27 lutego.