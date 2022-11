Kościół katolicki obchodzi w niedzielę VI Światowy Dzień Ubogich

VI Światowy Dzień Ubogich obchodzony w Kościele katolickim 13 listopada będzie przeżywany pod hasłem "Chrystus dla was stał się ubogim". W wielu diecezjach zorganizowano spotkania dla osób doświadczających różnych form ubóstwa i wykluczenia. Poza ciepłym posiłkiem będą np. bezpłatne konsultacje prawne, psychologiczne czy medyczne.

W Kościele powszechnym w niedzielę obchodzony jest VI Światowy Dzień Ubogich pod hasłem "Chrystus dla was stał się ubogim".

"Ma on nam pomóc w refleksji nad naszym stylem życia oraz nad wieloma wymiarami ubóstwa, które pojawiają się w tym obecnym momencie dziejowym" - wskazał w swoim orędziu papież Franciszek.

Nawiązując do wojny w Ukrainie papież zwrócił uwagę, że "przemoc uderza w osoby bezbronne i najsłabsze", w tym dzieci, które są deportowane i zmuszane do zmiany tożsamości.

Franciszek ostrzegł, że im bardziej przeciąga się konflikt, tym bardziej pogarszają się jego następstwa. "Narody, które przyjmują uchodźców, są coraz bardziej znużone, starając się, by pomoc była ciągła; rodziny i wspólnoty zaczynają odczuwać ciężar sytuacji, która wykracza już poza sytuację kryzysową" - wymieniał papież.

Zaapelował, aby "nie odpuścić" i "odnowić początkową motywację". Jak zaznaczył, "to, co rozpoczęliśmy, należy doprowadzić do końca z tą samą odpowiedzialnością".

Wyjaśnił, że "solidarność polega bowiem właśnie na tym: podzielić się tym, czego mamy niewiele, z tymi, którzy nic nie mają, tak, aby nikt nie cierpiał". "Im bardziej rośnie poczucie wspólnoty i komunii, jako stylu życia, tym bardziej rozwija się solidarność" - napisał papież.

W październiku Caritas Polska rozpoczęła pilotaż programu Rodzina Rodzinie w diecezji kijowsko-żytomierskiej. Dzięki niemu i ścisłej współpracy z ukraińską Caritas-Spes dociera z pomocą do ponad 500 rodzin znajdujących się w szczególnie dramatycznej sytuacji. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do rodzin mieszkających w obszarach, do których nie dociera żadna inna pomoc. Są to rodziny wielodzietne, rodziny z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, matki samotnie wychowujące dzieci, których mężowie zostali wzięci do niewoli lub zginęli na wojnie, rodziny, które uciekły z okupowanych terenów i doświadczające bezpośrednich skutków działań wojennych.

"Włączając Ukrainę do programu Rodzina Rodzinie, tak jak sześć lat temu włączyliśmy do niego Syrię, dajemy mieszkańcom Ukrainy najlepsze, systematyczne wsparcie" - powiedział dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki.

Z okazji VI Światowego Dnia Ubogich w poszczególnych diecezjach w Polsce organizowane są różne inicjatywy. W archidiecezji łódzkiej np. przy katedrze stanie miasteczko medyczne: szczepieniobus ze szczepionkami przeciw COVID-19 oraz namioty medyczne, w których lekarze Ulicznej Misji Medycznej będą badać osoby potrzebujące wsparcia. Będą również specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, prawnicy, doradcy zawodowi, terapeuci uzależnień, streetworkerzy, pomoc duchowa.

W archidiecezji krakowskiej w centrum miasta, na Małym Rynku stanie "Namiot Spotkań" - przestrzeń dla osób potrzebujących, zwłaszcza najuboższych.

"Będą tam dostępne bezpłatne konsultacje prawne, psychologiczne, medyczne, porady z zakresu aktywizacji zawodowej i świadczeń społecznych" - poinformowała Caritas Archidiecezji Krakowskiej. "Dostępne będą tam również warsztaty, które mają na celu nawiązanie relacji bądź zaszczepienie pasji" - dodano.

Organizatorzy przygotowali dla osób bezdomnych ponad 700 pakietów ciepłej odzieży na zimę oraz termosów.

W ramach obchodów VI Światowego Dnia Ubogich abp Marek Jędraszewski będzie przewodniczył w niedzielę mszy św. o godz. 15.00 w kościele archiprezbiterialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie (w kościele mariackim).

W archidiecezji katowickiej abp Wiktor Skworc zapowiedział zbiórkę finansową przed kościołami "na ubogich dotkniętych ubóstwem energetycznym, brakiem prądu czy ogrzewania". "W Światowy Dzień Ubogich chcemy okazać solidarność i przeciwdziałać wykluczeniu energetycznemu" - wyjaśnił w liście do wiernych hierarcha. Zebrane środki zostaną przekazane do diecezjalnej Caritas i posłużą wsparciu osób i placówek najbardziej dotkniętych kryzysem. "Ofiary można składać również poprzez nasz portal zbiórkowy o nazwie +Dobrodaj+ lub bezpośrednio, wpłacając je na konto katowickiej Caritas" - poinformował metropolita katowicki.

W diecezji kieleckiej w niedzielę w pobliżu katedry stanie Namiot Miłosierdzia, gdzie osoby ubogie w godzinach 12.00-14.00 otrzymają ciepły posiłek oraz wsparcie.

W komunikacie Caritas archidiecezji lubelskiej poinformowano, że w niedzielę 13 listopada osoby samotne, bezdomne, ubogie zaproszone są do "Domu Nadziei" na mszę św. o godz. 12.00, a po niej będzie na wspólny posiłek.

Natomiast Środowisko Centrum Wolontariatu w Lublinie zaprosiło 300 osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, skrajnie ubogich, uchodźców oraz dzieci z zaniedbanych dzielnic na obiad do trzech restauracji w mieście: Lawendowy Dworek, Calvados i Nowy Lotos. Posiłek zostanie poprzedzony mszą św. w trzech miejscach - w kościele pw. św. Teresy, świątyni pw. Matki Bożej Królowej Polski i parafii pw. św. Michała Archanioła.

Światowy Dzień Ubogich ogłosił papież Franciszek w liście na zakończenie Roku Miłosierdzia w 2016 roku. Obchodzony jest w Kościele w XXXIII Niedzielę Zwykłą.