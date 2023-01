Kościół katolicki w Polsce obchodzi w czwartek XXIII Dzień Islamu

W czwartek w Kościele katolickim przypada Dzień Islamu. Ma on przezwyciężać uprzedzenia i tworzyć platformę dialogu katolików z muzułmanami – powiedział PAP przewodniczący Zespołu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi bp Henryk Ciereszko.

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - 26 stycznia. W tym roku przebiegnie pod hasłem "Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki".

Bp Ciereszko wyjaśnił, że tegoroczne hasło nawiązuje do okresu pandemii COVID-19. "Ten okres przyniósł nam wszystkim wiele bolesnych doświadczeń. Chodzi o to, by siebie w tym wspierać i sobie pomagać. Hasło ma również podkreślić, że chcemy spotykać się także przy okazji wydarzeń radosnych" - zastrzegł.

Bp Ciereszko przypomniał, że wyznawcy islamu - potomkowie Tatarów - mieszkają na wschodzie Polski od XIV w. Zaznaczył, że w miejscowościach, gdzie muzułmanie i katolicy żyją ze sobą od lat, współpraca dokonuje się na wielu poziomach.

"Na przykład w Bogonikach koło Białegostoku gmina muzułmańska co roku zaprasza katolików na Dzień Modlitw o Pokój. W Katowicach działa muzułmańskie centrum, w którym katolicy i muzułmanie regularnie się spotykają, podobne centrum działa w Poznaniu" - wymienił.

"Obecnie do Polski przybywają również wyznawcy islamu z krajów arabskich, którzy zrzeszają się w ramach Ligii Muzułmańskiej w RP" - zaznaczył.

Dodał, że od kilku lat w Warszawie 25 marca organizowane są obchody uroczystości Zwiastowania Pańskiego.

"Nawiązujemy w ten sposób do obchodów uroczystości Zwiastowania w Libanie, gdzie ten dzień jest świętem państwowym. W Libanie organizowane są z tej okazji spotkania społeczności muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Wzorując się na Libańczykach, my również chcemy tego dnia spotykać się i razem świętować" - zaznaczył bp Ciereszko.

Przypomniał, że obchody Dnia Islamu zainicjowała w 2001 r. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów w Polsce. "Wyrosła ona na bazie Dni Tatarów Polskich, które odbywały się w latach 90. w Warszawie. Wówczas podjęto decyzję, by katolicy i muzułmanie stworzyli jakieś wspólne gremium zajmujące się budowaniem wzajemnych relacji" - wyjaśnił.

Celem Dnia Islamu - jak zaznaczył - jest poznawanie siebie nawzajem tak, by katolicy i muzułmanie nie widzieli w sobie konkurentów, ale tych, którzy wspólnie chcą dążyć do dobra.

"Każda religia w swojej istocie odnosi się do wartości, które są bliskie człowiekowi - do tęsknoty za dobrem i pięknem - więc jest to płaszczyzna spotkania" - powiedział bp Ciereszko.

Podkreślił, że platformą spotkania katolików i muzułmanów jest modlitwa. "Wspólnie zwracamy się do Boga. My modlimy się jako chrześcijanie, oni modlą się jako muzułmanie. Nie jest to ta sama modlitwa, bo nie mamy modlitw wspólnych dla obu religii. My czytamy Pismo Święte, oni czytają Koran. Zwykle na spotkaniu podejmowany jest jakiś aktualny temat, ważny dla obu stron" - mówił.

Hierarcha poinformował, że podczas kilku ostatnich Dni Islamu podejmowane były treści przekazane przez Watykańską Dykasterię ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Według bpa Ciereszki "im bardziej jesteśmy zakorzenieni w swojej wierze, im bardziej ta wiara jest autentyczna, tym bardziej jesteśmy wolni w relacji z innymi".

"Kiedy nasza wiara jest głęboka, nie poddajemy się uprzedzeniom, bo postrzegamy drugiego człowieka jako kogoś, kto jest taki jak ja. Wiara otwiera na drugiego. Problem powstaje, kiedy z jednej czy drugiej strony do głosu dochodzi fundamentalizm. To rodzi lęk i uprzedzenia i tego właśnie powinniśmy się wystrzegać" - ocenił.

Zdaniem bp. Ciereszki zadaniem Dnia Islamu jest "przezwyciężanie tych uprzedzeń i budowanie platformy dialogu".

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. Ustanowiono go decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako poświęcony islamowi dzień modlitw. Organizację ogólnopolskich obchodów powierzono Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów i Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów istnieje od 13 czerwca 1997 r. Powołano ją podczas międzyreligijnego spotkania w ramach Dni Tatarów w Warszawie. Główne obchody odbędą się w tym roku w czwartek w Collegium Bobolanum w Warszawie.