Kosiniak-Kamysz: albo zwycięży uczciwa Polska, albo będzie bałagan

"Mamy rok wyborczy i teraz będzie wszystko jasne. Kawa na ławę: albo zwycięży uczciwa Polska, którą reprezentuje PSL, albo będzie bałagan" - zaznaczył podczas spotkania z samorządowcami, działaczami i wyborcami PSL w jednym z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie).

Szef ludowców mówił m.in., że jego partia jest częścią - jak podkreślił - uczciwej Polski.

Jak ocenił, Polskę trawi choroba nienawiści. "To ziarno nienawiści zostało zasiane. Wydało swój owoc, to jest zły owoc" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Krytykując PiS, lider PSL zastrzegł jednak, że nie ma pretensji do wyborców tej partii. "Nie miejcie do nich żalu, że tak wybrali" - mówił. "Może zostali wprowadzeni w błąd, może zostali +zaczarowani+, a może ktoś ich oszukał" - mówił. "Można mieć pretensje do tych, którzy kierują państwem - którzy w wyniku wyborów zostali obdarzeni olbrzymim zaufaniem - że nie potrafili tej władzy spożytkować" - dodał prezes PSL.

"Jeśli w naszym kraju jest miejsce na różnorodność strojów ludowych, to też jest miejsce na różne poglądy, bez lęku, że nie można zasiąść przy świętach do wspólnego stołu i porozmawiać o sprawach ważnych, a przecież sprawami najważniejszymi zajmuje się polityka" - zaznaczył. "Zmartwieniem gospodyń domowych jest dzisiaj za co przygotować święta i to, żeby się członkowie rodziny nie pokłócili o politykę" - ocenił.