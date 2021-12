Kosiniak-Kamysz: daliśmy podwalinę pod projekt zerowego VAT na zdrową żywność

My podwalinę pod projekt zerowego VAT na zdrową żywność daliśmy dwa lata temu; ceny - nie tylko prądu i gazu, ale też żywności - drastycznie poszły w górę, i te święta na pewno będą najdroższe od lat - ocenił w środę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef Stronnictwa, wraz z parlamentarzystami PSL i członkami Forum Młodych Ludowców, wziął udział w środowej akcji wręczania świątecznych upominków napotkanym na Rynku mieszkańcom Krakowa.

Podczas krótkiego briefingu prasowego omówił wyzwania, z jakimi jego formacja mierzyła się w tym roku. W kontekście nachodzących świąt nawiązał do kwestii zerowego VAT na zdrową żywność. "My z tym projektem szliśmy do wyborów w 2019 r. Wielu mówiło, że to jest niemożliwe, że Unia takich regulacji nie przyjmie. Dzięki naszym europosłom udało się to przeprowadzić w Parlamencie Europejskim. Złożyliśmy taką ustawę w parlamencie polskim i dobrze, że dzisiaj premier zgłasza też taki wniosek do Komisji Europejskiej" - ocenił Kosiniak-Kamysz.

2 grudnia wiceminister finansów Piotr Patkowski poinformował w Sejmie o złożeniu do KE wniosku o zgodę na obniżenie stawki VAT na żywość do 0 proc. Jest to jeden z potencjalnych elementów tarczy antyinflacyjnej, którego wdrożenie zależy od zgody KE. Komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni podczas środowej konferencji prasowej w Brukseli poinformował, że zerowa stawka VAT na żywność będzie legalna w przyszłości. Nie sprecyzował, kiedy dokładnie się to stanie.

"My tę podwalinę pod projekt zerowego VAT na zdrową żywność daliśmy dwa lata temu. Dziś on wchodzi w życie, jest to nasz sukces. Cieszymy się, że rząd posłuchał w tym wypadku racjonalnej opozycji" - komentował Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, jego formacja chce, żeby projekt został też rozpatrzony w Sejmie. "Nie ma na co czekać, panie premierze (...), ten zerowy VAT na zdrową żywność Polakom się po prostu należy, bo ceny - nie tylko prądu i gazu, ale też żywności - drastycznie poszły w górę, i te święta na pewno będą najdroższe od lat" - podkreślił polityk, zwracając się do szefa rządu.

Ponadto szef ludowców ocenił, że mijający rok był czasem "wielu wyzwań i trudnych wyborów", a także niełatwych decyzji, które towarzyszą politykom. "My stoimy po stronie prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna. I to jest dla nas definicja wywodząca się z preambuły konstytucji (...), to jest dla nas najważniejsza zasada" - zadeklarował.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza najważniejsze jest szukanie tego, co łączy - po to, by każdy w ojczyźnie czuł się dobrze, ale też po to, by Polacy byli w swoim kraju "gospodarzami, a nie najemnikami czy niewolnikami".

"Za nami wiele wyzwań politycznych. Ale jest też sukces, o którym warto powiedzieć - wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. To był bardzo ważny moment, kiedy obroniliśmy ostatnią, nieprzejętą przez obecną władzę funkcję, zachowaliśmy jej niezależność" - podsumował szef Stronnictwa.

Następnie, wraz z towarzyszącymi mu politykami i działaczami złożył życzenia świąteczne; życzenia złożył też poseł Ireneusz Raś. "Życzę, żebyśmy rzeczywiście usłyszeli ten głos, który wśród nocnej ciszy się rozchodzi, bo on w tym spokoju świątecznym powinien wybrzmieć" - podkreślił.

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w środę, że "jakiś czas temu" złożył wniosek o obniżenie do zera podatki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe, ale cały czas nie ma na niego odpowiedzi.

Minister finansów Tadeusz Kościński zadeklarował wcześniej w środę, że spodziewa się, iż VAT na żywność będzie zerowy od 1 lutego, a obniżka będzie dotyczyć wszystkich produktów, które dziś mają stawkę VAT 5 proc. "To nie jest jeszcze oficjalna wiadomość, ale mamy takie informacje, że KE przychyli się do prośby premiera Mateusza Morawickiego w tej spawie" - mówił Kościński w Polskim Radiu.