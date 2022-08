Kosiniak-Kamysz: dzisiejsze święto dla nas ma tytuł "O odbudowę Rzeczypospolitej"

Zrobimy wszystko, żeby naprawić państwo; dzisiejsze święto dla nas ma tytuł "O odbudowę Rzeczypospolitej" – mówił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w 102. rocznicą Bitwy Warszawskiej w Tarnowie.

"Dzisiejsze święto dla nas ma tytuł +O odbudowę Rzeczpospolitej, o naprawę Rzeczpospolitej+ i my do tej naprawy, uzdrowienia Rzeczpospolitej jesteśmy gotowi - z tych wszystkich emocji złych, tej choroby nienawiści, która zatruwa serca" - mówił Kosiniak-Kamysz podczas spotkania ludowców pod tarnowskim pomnikiem premiera i przywódcy ruchu ludowego Wincentego Witosa.

Jak przypomniał, rocznica "cudu nad Wisłą" i zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku, to ważna data dla całego ruchu ludowego i święto czynu chłopskiego. Wincenty Witos - przypomniał szef PSL - objął wtedy stery rządu w najtrudniejszym momencie i dowodził całą sferą polityczną i społeczną państwa. Marszałek Józef Piłsudski 12 sierpnia 1920 r., opuszczając Warszawę i udając się do Kwatery Głównej w Puławach, złożył na ręce premiera Wincentego Witosa - przywódcy PSL - dymisję z funkcji naczelnika państwa i naczelnego wodza; nie została ona przyjęta.

"Koniec z partactwem, koniec z dziadostwem, koniec z państwem z tektury czy z dykty, a tak naprawdę z dziadostwem i brakiem profesjonalizmu, który nas wszystkich dotyka. Czas populistów przechodzi do przeszłości - mam nadzieję już niedługo. Teraz przyszedł czas dla profesjonalistów" - oświadczył w poniedziałek prezes Polskiego Stronnictwa Narodowego.

"My jesteśmy gotowi - mamy plan dla Polski, dla uzdrowienia instytucji, ale przede wszystkim na zakopanie tej gigantycznej przepaści pomiędzy narodem, a słabymi i nieprzygotowanymi szefami instytucji państwowych" - zadeklarował.

Kosiniak-Kamysz, nawiązując do dwóch postaci 1920 roku - Wincentego Witosa i gen. Tadeusza Rozwadowskiego, zadeklarował, że jego ugrupowanie będzie wspierać inicjatywę budowy pomnika tego drugiego.

"Nie podejmują tego władze, które są spadkobiercami sanacji, są naśladowcami sanacji, są nieudolną można powiedzieć grupą rekonstrukcyjną sanacji - nie postawią nigdy pomnika Rozwadowskiemu, ale my ten pomnik postawimy generałowi naszej wolności" - zadeklarował szef ludowców.

Gen. Tadeusz Rozwadowski podczas Bitwy Warszawskiej 1920 r. był szefem Sztabu Generalnego - objął tę funkcję, gdy polskie wojsko znajdowała się odwrocie. Odpowiadał za opracowanie rozkazów operacyjnych, w tym rozkazu nr 10 000, który był ostateczną modyfikacją planu Bitwy Warszawskiej. Według wielu uważany był za architekta zwycięstwa nad bolszewikami, jednak w kolejnych latach znaczenie jego działań było umniejszane przez piłsudczyków.

Kosiniak-Kamysz podkreślił ponadto, że w 1937 roku obchody "cudu nad Wisłą" odbywały się pod hasłem "czas zakończyć te nieudolne rządy". "Dzisiaj po 85 latach trzeba powiedzieć i powtórzyć to samo" - dodał.

Prezes PSL z okazji święta Wojska Polskiego podziękował wszystkim żołnierzom za ich ofiarną służbę. "Bądźcie pewni i spokojni, że gdy dojdzie do zmiany władzy i ci, którzy są partaczami odejdą, to Wojsko Polskie będzie dobrze zorganizowane, dobrze finansowane, a 50 proc. uzbrojenia będzie wytwarzane w zakładach zlokalizowanych na terytorium Polski, w polskich firmach" - zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

"My taką poprawkę mamy gotową (...), my ją wprowadzimy" - zapewnił. "To da gwarancje dobrze uzbrojonej, zmodernizowanej armii, dobrze wynagradzanych za swoją służbę żołnierzy" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL, odwołując się do zanieczyszczenia Odry, ocenił, że "państwo jest wtedy słabe, kiedy jego elementy są słabe, a dzisiaj mamy do czynienie z niezwykłą słabością państwa i te słabość musimy przezwyciężyć".

Jak przypomniał, z inicjatywy posłów PSL na środę zwołane w tej sprawie zostało w trybie pilnym nadzwyczajne, wspólne posiedzenie sejmowych komisji: ochrony środowiska oraz gospodarki morskiej. "Oczekujemy obecności premiera na tych komisjach, oczekujemy obecności ministrów i szefów inspekcji" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz i ocenił, że w związku z tą sytuacją "jedna dymisja nie wystarczy".

"To jest afera i to jest zagrożenie tak poważne, że tutaj cały rząd w obliczu tych wszystkich swoich porażek - braku bezpieczeństwa energetycznego, braku bezpieczeństwa żywnościowego, teraz po tej katastrofie ekologicznej cały rząd się nadaje do dymisji, tu nie ma co wskazywać jednego ministra. Ten cały rząd na czele z jego szefem jest po prostu beznadziejny" - ocenił szef PSL.