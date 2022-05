Kosiniak-Kamysz: Koalicja Polska za wpisaniem do konstytucji członkostwa Polski w NATO i UE

Koalicja Polska nie jest ugrupowaniem, które mówi „żadnych zmian w konstytucji”, ale muszą być spełnione warunki, żeby do tego doszło – podkreślił we wtorek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wskazał, że aspiracją tej formacji jest wpisanie do konstytucji członkostwa Polski w NATO i UE.

W święto Konstytucji 3 Maja przedstawiciele Koalicji Polskiej złożyli kwiaty na płycie upamiętniającej przysięgę Tadeusza Kościuszki na Rynku Głównym w Krakowie. Podpisali także "Deklarację konstytucyjną" - zobowiązując się - jak tłumaczył lider PSL - "do przestrzegania, ale też do ewolucji, do naprawy tych obszarów, jakim jest np. wymiar sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny w momencie, kiedy będziemy współrządzić, kiedy będziemy mieli taką możliwość".

Kosiniak-Kamysz podczas briefingu podkreślił, że Koalicja Polska "nie jest ugrupowaniem, które mówi, że żadnych zmian w konstytucji". "Ale oczywiście muszą być spełnione warunki, żeby do takich zmian doszło" - zaznaczył.

"Naszą aspiracją na pewno jest, i w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie jest to potrzebne jeszcze bardziej, wpisanie członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej do polskiej konstytucji" - wskazał szef ludowców.

Jak wskazał, o takiej zmianie mówił trzy lata temu podczas święta Konstytucji prezydent Andrzej Duda. "Więc chcemy przypomnieć też jego słowa i jeszcze raz jego zapytać, czy potwierdza tę deklarację, czy jest dalej gotowy współpracować z różnymi środowiskami, żeby wzmocnić pozycję Polski w Unii Europejskiej i NATO" - mówił lider PSL

"Ten rozdział europejski, dotyczący bezpieczeństwa Polski jest na pewno niezwykle potrzebny w obliczu tych zagrożeń, które są na Ukrainie, tak blisko polskiej granicy - jesteśmy stronnictwem, środowiskiem odpowiedzialnym, które ma swoją propozycję" - zaznaczył prezes PSL.