Kosiniak-Kamysz: mamy pomysł na walkę z inflacją, pobudzenie inwestycji, tanią energię i tańszą żywność

Mamy pomysł na walkę z inflacją, pobudzenie inwestycji, tanią energię i tańszą żywność. Mamy receptę, nie tylko dobrze postawioną diagnozę, jak ulżyć, jak pomóc, by te trudne czasy kryzysu gospodarczego były łatwiejsze do przejścia – mówił w piątek w Darłowie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef ludowców przyjechał do Darłowa na Pomorzu Zachodnim z akcją PSL-Koalicji Polskiej "#MamyPlan". "Prezentujemy nasz pomysł na walkę z inflacją, na pobudzenie inwestycji, na tanią energią i tańszą żywność. To są cztery główne sprawy, w których mamy receptę, nie tylko dobrze postawioną diagnozę, jak ulżyć, jak pomóc, by te trudne czasy kryzysu gospodarczego, wysokiej inflacji były łatwiejsze do przejścia" - mówił Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej.

Podkreślił, że cztery projekty ustaw dotyczące "dobrowolnego ZUS-u, odblokowania energii zielonej, dopłat do nawozów, ale do tony, nie do hektara" oraz "likwidacji podatku Belki" zostały złożone do laski marszałkowskiej i czekają na rozpatrzenie.

Szef PSL zaznaczył, że ludowcy od kilku miesięcy wzywają banki zrepolonizowane i premiera Mateusza Morawieckiego do obniżenia do zera marż od kredytów hipotecznych. "To jedna grupa kredytobiorców, o których trzeba zadbać. Ale nie możemy też zapomnieć o bankach spółdzielczych, kredytach konsumpcyjnych i inwestycyjnych - im też trzeba pomóc" - mówił Kosiniak-Kamysz.

W ocenie szefa PSL rząd i banki z nadwyżką rzędu odpowiednio 12 i 13 mld zł mają z czego pomóc. "Jest z czego brać, z czego można korzystać, dlatego będziemy zabiegać o likwidację podatku Belki, wypuszczenie obligacji oprocentowanych przynajmniej na 15 proc." - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

W kwestii sposobu na pobudzenie inwestycji mówił o potrzebie wprowadzenia dobrowolnego ZUS-u, przywróceniu ulgi remontowo-budowlanej oraz konieczności zakończenia sporu z Unią Europejską jako warunku uruchomienia środków z KPO.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na to, że bez opłacalnej produkcji w rolnictwie, "bezpieczeństwo żywnościowe Polski jest mniejsze". "Nawozy zdrożały czterokrotnie, pszenica zdrożała dwukrotnie. Ta opłacalność produkcji spada. Od 2015 r. zostało zlikwidowanych 124 tys. gospodarstw rolnych" - wyliczał szef ludowców.

W jego ocenie zboże ukraińskie nie powinno zostać w Polsce. "Wytwarzamy żywność, jesteśmy samowystarczalni, ale musimy równo konkurować. Zboże ukraińskie nie powinno zostać w Polsce. Domagamy się od komisarza (Janusza) Wojciechowskiego rozwiązań dla całej Unii. Wysyłania zboża z Ukrainy nie tylko z portów w Polsce, ale z Niemiec, Holandii, Włoszech. Trzeba zadziałać intensywnie, by nie doszło do katastrofy ekonomicznej polskich rolników" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Zapowiedział przy tym projekt ustawy dotyczącej korytarzy eksportowych, opłaty kaucyjnej zboża wjeżdżającego do Polski, która będzie zwracana w momencie załadunku zboża na statek.

Kosiniak-Kamysz, mówiąc o zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polsce, wspomniał o potrzebie budowy zbiorników retencyjnych. Bez nich " przed skutkami suszy i nawałnic nie będziemy mogli się ochronić" - zaznaczył.

Natomiast, odnosząc się do kwestii taniej energii, podkreślił, że PSL-Koalicja Polska chcą energię zieloną w pełni uwolnić. "Tu na Pomorzu Zachodnim jest najwięcej wiatraków, ale one powinny być budowane bez żadnych ograniczeń. To rada gminy powinna decydować, gdzie taki wiatrak powinien stanąć. Nie powinno być regulacji na poziomie krajowym. Ustawa, którą przyjął rząd w tym tygodniu, ona odwraca złe decyzje, ale my będziemy chcieli ją poprawić, bo uważamy, że ona jest nie do końca przygotowana. Chcemy tę zieloną energię w pełni uwolnić" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.