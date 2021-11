Kosiniak-Kamysz: na spotkaniu ws. walki z pandemią PSL przedstawi swoje propozycje

Na środowym spotkaniu z marszałek Sejmu Elżbietą Witek PSL przedstawi własne propozycje m.in. w kwestii finansowej zachęty do szczepień oraz dostępności opieki zdrowotnej - zapowiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotka się w środę z przedstawicielami klubów i kół ws. wyjścia ponad podziałami z projektem dot. możliwości weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele PiS, KO, Lewicy, PSL, Konfederacji i Polski 2050. Spotkanie zaplanowano na godz. 12.

Lider PSL pytany w środę w Polsat News, czy jest szansa, że po spotkaniu dojdzie do wyczekiwanego porozumienia ponad podziałami ws. walki z pandemią zaznaczył, że spotkanie jest pokazaniem tego, "w jak trudnej sytuacji jest rząd, który utracił większość".

"Czemu tylko w tym wypadku pani marszałek zdobywa się na porozumienie ponad podziałami? Powód jest prosty politycznie. PiS nie ma większości, nie ma większości w tej sprawie, nie przegłosuje ustawy nawet najbardziej delikatnej" - ocenił polityk.

Zapewnił, że PSL pójdzie na spotkanie z własnymi pomysłami. Podkreślił, że po pierwsze poruszy obszar dostępności do opieki zdrowotnej. "Dzisiaj jest znów ograniczony obszar dostępności do opieki zdrowotnej dla osób niezaszczepionych. To są takie ciche ofiary Covidu, one nie umierają na Covid, tylko przez Covid, że się nie dostały do lekarza, że rak nie został wykryty, że operacja nie została przeprowadzona" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Według niego dobrym pomysłem byłoby uruchomienie prywatnej służby zdrowia. "Uruchamiamy prywatną ochronę zdrowia, 400 szpitali prywatnych, nie wpuszczamy tam covidu i finansujemy procedury niecovidowe z budżetu NFZ" - mówił.

Jak dodał, kolejne kwestie to dodatki covidove dla personelu niemedycznego, który też ma kontakt z koronawirusem oraz finansowa zachęta do szczepień. "Np. ulga w podatku, lub dla tych, którzy już nie płaca podatku - poniżej 26 roku życia - trzeba się zastanowić nad bardzo poważną zachętą finansową. Grecja to zrobiła, zrobiły to Stany Zjednoczone" - zauważył Kosiniak-Kamysz. "Te trzy sprawy przedstawimy dzisiaj i będziemy chcieli przekonać, że to jest sposób na walkę z pandemią, choć to jest bardzo, bardzo późno" - dodał.

Pytany o ustawę dającą przedsiębiorcy prawo sprawdzenia tego, czy pracownik jest zaszczepiony ocenił, że ona "nic nie daje, nie zmieni podejścia Polaków do szczepień, nie przekona tych, którzy są nieprzekonani". Polityk zaznaczył także, że PSL jest przeciwny ogólnokrajowemu lockdownowi. "Uważamy, że to nie jest żaden sposób, nie należy go wprowadzać" - zaznaczył. Dodał, że "nie wolno dyskryminować osób zaszczepionych". "One dzisiaj są dyskryminowane, szczególnie dzieci w szkole, które miały chodzić do szkoły normalnie jak się zaszczepią, a nie chodzą" - powiedział.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik zapowiedzieli w ubiegłą środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że z tego, co wie, są zebrane podpisy pod poselskim projektem ws. weryfikacji szczepień pracowników i powinien on być procedowany w Sejmie na początku grudnia.

Początkowo projekt zakładający umożliwienie pracodawcy weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony, był projektowany jako rządowy. Minister zdrowia Adam Niedzielski na początku listopada mówił, że projekt ten ma zostać skierowany pod obrady rządu i trafić prawdopodobnie na posiedzenie Sejmu.