Kosiniak-Kamysz: Nie uczestniczymy w rozmowach o jednej liście

My nie uczestniczymy w rozmowach o wspólnej liście. Jedna lista już się nie sprawdziła i w Polsce, i na Węgrzech, więc nie powtarzajmy tych samych błędów – powiedział w środę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany w "Kwadransie politycznym" w TVP o start w wyborach parlamentarnych na jednej liście opozycyjnej z Platformą Obywatelską, Lewicą i innymi ugrupowaniami opozycyjnymi.

"My nie uczestniczymy w rozmowach o wspólnej liście. Od dawna proponujemy życzliwie Platformie i Lewicy: +Macie ten sam program gospodarczy, ten sam program światopoglądowy, zróbcie jedną listę+. My zapraszamy Polskę 2050, rozmawiamy ze środowiskami pozapartyjnymi z Agrounią i samorządowcami" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Jedna lista już się nie sprawdziła i w Polsce, i na Węgrzech, więc nie powtarzajmy tych samych błędów i nie oczekujmy innych efektów" - dodał szef ludowców.

Prezes PSL był pytany, czy dla jego ugrupowania "ważniejsza jest Polska, czy partyjne egoizmy i prywatne ambicje". "Gdyby tu chodziło o interes, jednej, drugiej, czy trzeciej osoby, czy mój osobisty, polityczny i partyjny, to byśmy powinni pójść na jednej lisice. Ale mnie chodzi, żebyśmy wygrali wybory i mieli większość w parlamencie, żebyśmy mieli wpływ na rzeczywistość, nie posiadali 40 czy 50 posłów" - mówił.

Kosiniak-Kamysz odniósł się również do niemieckiej propozycji rozmieszczenia w Polsce wyrzutni rakiet Patriot. Jego zdaniem nieprzyjęcie tej oferty jest "zdradą lub głupotą". "Jeżeli jest oferta z państwa sojuszniczego, żeby wzmocnić polskie bezpieczeństwo to ja z takiej oferty bym korzystał" - powiedział.

Jego zdaniem byłaby to również okazja do sprawdzenia wiarygodności słów niemieckich polityków. "Jeżeli dzisiaj jest oferta, od Niemiec, to trzeba powiedzieć: Sprawdzamy, jutro oczekujemy tych Patriotów, niech przyjeżdżają" - mówił. "Jeżeli ten system trafi do Polski, to później możemy wykonać ten kolejny krok" - mówił, odnosząc się do propozycji polskich władz, aby systemy Patriot przekazać Ukrainie.

"Prezes Kaczyński stał się zakładnikiem własnych słów niechęci do Niemiec i teraz mu trudno zaakceptować wsparcie militarne od Niemiec" - ocenił prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz był też pytany o propozycję PiS powołanie komisji ds. polityki energetycznej.

"PSL nie ma żadnego problemu, my wniesiemy, żeby to zacząć od 2005 roku, żeby pan minister Jasiński (Wojciech Jasiński minister Skarbu Państwa w latach 2006-2007) mógł przyjść i też się wytłumaczyć z podpisania umowy bez czytania, bo taką dał adnotację, że nie mógł się zapoznać, ale musi ją podpisać. Żeby PiS się wytłumaczył, dlaczego zwiększył import węgla z Rosji do 12-13 milionów ton i dlaczego zablokował odnawialne źródła energii i działał według doktryny bezpieczeństwa Rosji" - dodał.