Kosiniak-Kamysz: niech wygra normalność, pokój i człowieczeństwo

Niech nadchodzące Święto Wielkiej Nocy wnosi do naszych domów spokój i pogodę ducha. Niech nikomu nie zabraknie ciepła rodzinnego. Niech wygra normalność, pokój i człowieczeństwo - napisał w sobotę lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Kochani, Zmartwychwstały Chrystus przynosi nadzieję, siłę i radość. Niech nadchodzące Święto Wielkiej Nocy będzie dla nas czasem przepełnionym miłością i rodzinnym ciepłem. Wesołych Świąt! #Wielkanoc" - napisał lider PSL na Twitterze.

W dołączonej do wpisu kartce świątecznej życzył, by nadchodzące święto wnosiło do naszych domów spokój i pogodę ducha. "Niech nikomu nie zabraknie ciepła rodzinnego. Niech wygra normalność, pokój i człowieczeństwo" - zaznaczył.