Kosiniak-Kamysz o działaniach rządu ws. Odry: beznadziejne i opóźnione w reakcji

Te działania są po prostu beznadziejne, opóźnione w reakcji - mówił w niedzielę w Warce szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o działania rządu ws. Odry. Zwrócił uwagę, że rząd odebrał kompetencje samorządom wojewódzkim w zakresie melioracji i gospodarki wodnej.

W niedzielę w Warce odbywają się Mazowieckie Dożynki Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Prezes PSL pytany przez dziennikarzy o to, jak ocenia działania rządu ws. Odry powiedział: "Te działania są po prostu beznadziejne. One są opóźnione w reakcji, zbyt późno podjęte decyzje, bagatelizowanie, odebranie kompetencji właśnie samorządom wojewódzkim w zakresie melioracji i gospodarki wodnej. Kiedyś to była odpowiedzialność samorządu. Powstał moloch, kolos na glinianych nogach, który się zawalił w ostatnim czasie, mówię o gospodarstwie państwowym Wody Polskie, po to tylko, żeby tworzyć kolejne stołki, stołeczki dla partyjnych nominatów, którzy się kompletnie nie znają i nie potrafią podejmować decyzji".

Ocenił, że są to osoby "nieprzygotowane do takich kryzysów, nieumiejące podejmować decyzji, niekompetentne". "Dlatego dochodzi do sytuacji tragicznej katastrofy ekologicznej, z którą będziemy walczyć i wyprowadzać Odrę przez najbliższe lata. Działania rządzących w tej sprawie oceniam bardzo negatywnie, dlatego zwołaliśmy komisję, jako jedyne ugrupowanie polityczne podjęliśmy działania w Parlamencie, przesłuchaliśmy ministrów na tej komisji, wyciągamy wnioski i będziemy lepiej przygotowani do rządzenia, wprowadzimy zmianę, jak zmieni się władza" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Zapytany o działania rządu dot. walki z inflacją powiedział, że rząd powinien "przyjąć pakiet antykryzysowy PSL - Koalicji Polskiej dot. uruchomienia kilku ustaw, dobrowolnego ZUS-u, ustawy o ochronie polskiego rolnictwa, ochronie producentów żywności i konsumentów". "Trzeba ściągnąć pieniądze z rynku, żeby to zrobić, trzeba wyemitować obligacje przynajmniej na poziomie inflacji, czyli 15 procent. Trzeba zlikwidować podatek Belki i trzeba doprowadzić do tego, że kredyty hipoteczne będą zaciągane na stałe oprocentowanie tak, jak jest w większości państw europejskich na poziomie 1,5-2 proc., a nie 7 proc., 10 proc. czy, nawet jak to się zsumuje z marżą, kilkunastu procent oprocentowania do wzięcia kredytu hipotecznego" - wskazał szef PSL.

Zaznaczył, że jego ugrupowanie ma "cały pakiet antykryzysowy". "Jesteśmy przygotowani i gotowi. Te ustawy są złożone. Jutro w Płocku prezentujemy kolejną ustawę - wsparcie dla przedsiębiorców, niższe ceny energii, niższe ceny gazu, zablokowanie tych podwyżek. To jest przede wszystkim bolączka dzisiaj gospodarzy, przedsiębiorców i gospodarstw domowych, czyli wysokie ceny węgla, gazu i energii" - podkreślił.

Odnosząc się do sondażu wyborczego Kantar dla TVN24 i "Faktów" TVN, który pokazuje, że PSL - Koalicja Polska jest poniżej progu wyborczego powiedział: "W sierpniu w tym sondażu jest to regularne od 20 lat, tak to obserwuje. Partie przeminęły, te które powstawały, sondaż prawdziwy ja dzisiaj widzę dookoła siebie, on jest kilkunastoprocentowy. Z optymizmem patrzę, każdy sondaż nas mobilizuje" - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Według opublikowanego w czwartek na stronie TVN24 sondażu Kantar dla TVN24 i "Faktów" TVN, Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 29 proc., zaś Koalicja Obywatelska na 27 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 z poparciem 13 proc. W Sejmie znalazłyby się jeszcze Konfederacja z 8 proc. poparciem i Lewica z 7 proc. poparciem.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym