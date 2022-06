Kosiniak-Kamysz: oczekujemy, aby to nie Polacy, ale Rosjanie zaczęli płacić za sankcje

Oczekujemy natychmiastowych działań, aby to nie Polacy, ale Rosjanie zaczęli płacić za sankcje - powiedział w piątek na antenie Radia Łódź prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem niezbędne jest w tym celu obniżenie marż na paliwo.

W piątek w rozmowie na antenie Radia Łódź szef PSL został zapytany o skuteczność sankcji gospodarczych nakładanych przez UE na Rosję.

"Oddziaływanie sankcji na Rosję nie przyniesie efektu z dnia na dzień, to sprawa długoterminowa. Pytanie, co zrobić, aby dotkliwość sankcji dla polskich obywateli nie była tak dramatyczna, jak zaczyna być, bo ceny ekogroszku, węgla są kolosalnie wysokie - to jest 3-4 tys. zł (za tonę - przyp. PAP) i tylko na zapisy, bo tak naprawdę tych surowców nie ma na składach. Oczekujemy natychmiastowych działań, aby to nie Polacy, ale Rosjanie zaczęli za te sankcje płacić" - podkreślił Kosiniak Kamysz.

Zdaniem lidera ludowców ceny paliwa powinny być uregulowane poprzez obniżenie marż w Orlenie.

"One wzrosły z 6 dolarów przed wojną do 36 po wybuchu wojny. Ktoś te marże podniósł i należy je natychmiast obniżyć i zamrozić - to działanie dla rządu, bo jest to monopol państwowy. Jeśli chodzi o węgiel, to jego ceny też powinny być zamrożone. Rozwiązaniem jest jak największe wydobycie tego surowca w Polsce i nowe kontrakty na dostawy z innych źródeł" - dodał.

W opinii Kosiniaka-Kamysza zwielokrotnienie importu węgla z Rosji z 6 mln ton w 2015 r. do 12-13 ton w kolejnych latach spowodowało uzależnienie Polski.

"Trzeba szybko szukać innych źródeł. Wydobycie węgla w Polsce jest drogie, trzeba zjeżdżać coraz głębiej pod ziemię, więc tu też muszą być nowe inwestycje, by w pełni wykorzystać moce przerobowe kopalni. Nie widzę strategii rządu, która uruchamiałaby to w odpowiednim czasie i dlatego ceny węgla są obecnie tak wysokie" - wyjaśnił.

Szef PSL podkreślał, że jest zwolennikiem świadczenia 500 plus, bo wsparcie socjalne dla rodzin, zwłaszcza wielodzietnych było potrzebne. Jednak przypomniał, że od początku ludowcy uprzedzali, że nie da ono pozytywnego efektu demograficznego, co się sprawdziło, bo wzrost dzietności nie nastąpił.

"Trzeba nowych impulsów: polityki mieszkaniowej, opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach. To jest polityka prorodzinna aktywnie wspierająca ludzi pracy. Uważam, że mogłoby być nawet 1000 złotych, ale dla tych, co pracują. Dla nieaktywnych zawodowo można pozostawić podstawę 500 plus i to jest nienaruszalne. Ale dajmy zachętę do aktywności zawodowej, bo według wielu przedsiębiorców 500 plus spowodowało, że mają mniej rąk do pracy" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że 500 plus powinno stanowić nienaruszalną podstawę dla wszystkich, natomiast dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie drugiego świadczenia dla osób pracujących - 1000 plus. Szef PSL uważa też, że walka z inflacją w Polsce powinna odbywać się nie tylko poprzez transfery społeczne, ale przede poprzez inwestycje, które - jego zdaniem - są obecnie na bardzo niskim poziomie; na inwestycje rząd powinien przeznaczać 25 - 27 proc. PKB.

Walcząc z kryzysem, należy - według Kosiniaka-Kamysza - uruchomić środki z KPO, ustawowo zablokować ceny paliw, pobudzić rynek przez obligacje, odejść od tzw. podatku Belki - podatku od zysków kapitałowych, który obejmuje m.in. zysk z lokat - a także stworzyć fundusz hipoteczny dla młodych rodzin.