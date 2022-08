Kosiniak-Kamysz: oczekujemy wznowienia produkcji we wszystkich zakładach azotowych

Oczekujemy natychmiastowego wznowienia produkcji we wszystkich zakładach azotowych w Polsce - powiedział w poniedziałek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego konieczna jest też m.in. natychmiastowa obniżka cen nawozów.

Podczas konferencji prasowej w Olsztynie Kosiniak-Kamysz mówił, że spotka się w poniedziałek z przedsiębiorcami z Warmii i Mazur, żeby zaprezentować im przygotowany przez PSL plan dla Polski. Przypomniał, że w Sejmie czekają na rozpatrzenie projekty ustaw dotyczące m.in. dobrowolnego ZUS-u, odblokowania zielonej energii oraz dopłat do nawozów, ale - jak zaznaczył - do tony, a nie do hektara jak proponują rządzący.

PSL proponuje też zamrożenie ceny energii dla małych i mikroprzedsiębiorstw na poziomie z czerwca 2022 r. "Te ceny teraz szaleją, są horrendalnie wysokie, jest naprawdę bardzo trudna sytuacja w wielu branżach" - mówił lider PSL.

Jego zdaniem tę trudną sytuacje pogłębiają "głupie decyzje rządzących", dotyczące choćby wstrzymania produkcji nawozów azotowych. Jak mówił, taką decyzję podjął ktoś zupełnie bez wyobraźni i bez jakiejkolwiek znajomości rzeczy.

"Produkcja nawozów, to nie jest tylko produkcja nawozów dla rolnictwa i konsumenta w efekcie, ale to jest produkcja różnych substancji potrzebnych do wytwarzania nabiału, do przetwórstwa mięsno-spożywczego, do wszystkich dziedzin tak naprawdę przemysłu spożywczego" - wyliczał.

"Oczekujemy natychmiastowego wznowienia produkcji we wszystkich zakładach azotowych w Polsce, niezależnie od struktury właścicielskiej. Natychmiastowego dostarczania dwutlenku węgla do wszystkich przedsiębiorstw spożywczych, które tego potrzebują. Natychmiastowej obniżki cen nawozów dla rolników, żeby żywność była tańsza" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

O tym, że włocławska spółka Anwil, w 100 proc. należąca do PKN Orlen, zdecydowała o wznowieniu produkcji nawozów azotowych, poinformował w poniedziałek PKN Orlen.

"Mimo trudnych warunków na rynku gazu, Anwil wznawia produkcję nawozów i tym samym surowego CO2. Robimy wszystko, aby ten produkt, wykorzystywany w branży medycznej oraz do produkcji żywności, był dostępny na polskim rynku" - napisał na Twitterze w poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.