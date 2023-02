Kosiniak-Kamysz: pakt senacki to szansa, by wygrać wybory nie tracąc własnej tożsamości

To dobry sposób, bo nie traci się własnej tożsamości, a daje szansę na wygranie wyborów do Senatu - powiedział we wtorek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do deklaracji ws. paktu senackiego partii opozycyjnych i środowiska samorządowego.

Na konferencji prasowej przed spotkaniem z mieszkańcami Iławy (woj. warmińsko-mazurskie) lider PSL odniósł się do podpisanej we wtorek w Warszawie - przez polityków czterech ugrupowań opozycyjnych i przedstawiciel Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" - deklaracji zawarcia w najbliższych wyborach tzw. paktu senackiego.

"Startujemy z własnych komitetów, czy utworzymy koalicję, to jeszcze decyzja przed nami, ale niezależnie od tego jak pójdziemy do wyborów sejmowych, jedno jest pewne: nie wystawiamy przeciwko sobie kandydatów do Senatu" - mówił prezes ludowców.

Jak tłumaczył, oznacza to "niewchodzenie sobie w drogę", wzajemne szanowanie swojej podmiotowości i popieranie tych kandydatów, którzy są w danym okręgu, niezależnie z jakiej formacji pochodzą. "Nieszkodzenie sobie przede wszystkim i zwiększanie swoich szans wyborczych, bo gdybyśmy poszli w rozproszeniu, to podajemy PiS-owi zwycięstwo na tacy" - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

"To jest dobry sposób, bo nie traci się własnej tożsamości, a daje się szansę na zdobycie dobrego wyniku i wygranie wyborów do Senatu. Szansa jest ogromna, analizujemy to bardzo mocno. Według obecnych sondaży i analiz jest szansa nawet na 65 mandatów dla paktu senackiego, dla formacji go tworzących" - wskazał lider PSL.

Podczas wtorkowej konferencji w Senacie wspólną deklarację ws. odtworzenia paktu senackiego podpisali: reprezentant strony samorządowej, b. prezydent Gliwic, senator KO Zygmunt Frankiewicz, sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński, senator Polski 2050 Jacek Bury, wiceszef Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek oraz wicemarszałek Sejmu, poseł PSL Piotr Zgorzelski.

Na konferencji w Iławie lider PSL mówił, że spotyka się z mieszkańcami, żeby rozmawiać m.in. o samorządzie, organizacjach pozarządowych i programie ustaw obywatelskich "Uczciwa Polska".

"To są konkretne projekty ustaw, nie tylko zapowiedzi, pod którymi zbieramy podpisy, żeby złożyć je jako projekt obywatelski jeszcze w tej kadencji. Nie czekając na wybory, chcemy to przedstawić" - podkreślał prezes ludowców.

Przypomniał, że chodzi o trzy inicjatywy: wprowadzenie dziedziczenia emerytury dla osoby, która zostaje sama z powodu śmierci współmałżonka (100 proc. najwyższej i 50 proc. drugiej emerytury); ustawę "Praca, która się opłaca", w ramach której opodatkowane byłoby tylko jedno miejsce pracy; niskooprocentowany (1,5 proc.) stały kredyt lub dopłatę 100 tys. zł od państwa na wkład własny na budowę domu lub zakup mieszkania w ramach programu "Własny kąt".