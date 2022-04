Kosiniak-Kamysz: plan PSL ws. SN zapewni pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odrzucić radykałów i przyjąć nasze poprawki do przepisów o Sądzie Najwyższym, będą wtedy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy - powiedział w piątek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Będziemy solidarni z przedsiębiorcami, rolnikami, ze wspólnotami samorządowymi, z obywatelami i w interesie tych wszystkich grup jest przeprowadzenie projektu prezydenta z poprawkami, które my chcemy zgłosić i automatyczne odblokowanie środków z KPO" - podkreślił lider PSL w radiu RMF.

"Jak będą nasze poprawki - to na pewno się to dzieje z dnia na dzień, mam też takie informacje z Brukseli od naszych europarlamentarzystów" - dodał. "Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby odrzucić radykałów i przyjąć nasze poprawki, będą wtedy pieniądze z KPO" - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL ocenił też, że większość rządząca "jest bardzo krucha", ale - jak powiedział o ewentualnych wcześniejszych wyborach - on w "te wybory do końca nie wierzy".

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka w czwartek kontynuowała prace nad dwoma projektami zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym - prezydenta Andrzeja Dudy oraz posłów PiS. Projekt prezydenta jest wiodącym podczas prac komisji. Po pięciu godzinach i omówieniu kilkunastu z kilkudziesięciu zapisów projektu komisja przerwała posiedzenie, ciąg dalszy zapowiedziano na przyszły wtorek.

Przewodniczący komisji Marek Ast (PiS) pytany po zakończeniu czwartkowego posiedzenia, czy "nie uzgodniono jeszcze pomiędzy PiS, prezydentem i Solidarną Polską treści przepisów" odpowiedział: "Dokładnie. Jeśli trwają rozmowy, to dobrze rokuje". "Myślę, że przed kolejną turą rozpatrywania projektu prezydenckiego (...) ten czas do wtorku, to moment, w którym można uzyskać pewne kompromisowe rozwiązania" - zaznaczył szef komisji.

W projekcie prezydenta zaproponowana została m.in. instytucja określana mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". "Uważamy, że ta propozycja nie powinna znaleźć się w polskim porządku prawnym" - mówił w czwartek wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta pytany przez PAP o ten fragment prezydenckiego projektu.

Szereg poprawek do projektu zapowiedziały kluby opozycyjne. Poprawki KO odnoszą się m.in. do funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. Krzysztof Paszyk (PSL) zapowiadał zaś poprawki zmierzające do tego, aby w organie, który zastąpi Izbę Dyscyplinarną znaleźli się sędziowie z co najmniej siedmioletnim stażem w SN. Zgodnie z tymi poprawkami, osoby, które obecnie zasiadają w Izbie Dyscyplinarnej, przejdą w stan spoczynku.

"PiS nie poprze poprawek, które opozycja chce wprowadzić do prezydenckiego projektu. Te propozycje wykraczają poza zakres przedłożenia, nie są zgodne z konstytucją i wywracają całkowicie do góry nogami projekt" - mówił w czwartek Ast.

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy (KPO), aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.