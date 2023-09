Kosiniak-Kamysz porównał Polską służbę zdrowia do umierającego pacjenta

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że polska służba zdrowia jest "jak pacjent, który pod respiratorem długo nie wytrzyma". Rozwiązaniem ma być większe finansowanie i wprowadzenie zmian organizacyjnych, należy np. uznać pielęgniarki za wyższy personel medyczny.

Zdaniem lidera PSL naprawa systemu zdrowia w Polsce wymaga także zmian organizacyjnych, pierwsza to decentralizacja NFZ, kolejna między innymi uznanie, że pielęgniarki to personel wyższy.

Trzecia Droga ma pakt dla zdrowia, który zakłada podniesienie nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza: naprawa systemu zdrowia w Polsce wymaga także zmian organizacyjnych, pierwsza to decentralizacja NFZ.

Władysław Kosiniak-Kamysz o służbie zdrowia mówił w sobotę w Olsztynie. Na początku spotkania z mieszkańcami Warmii zwrócił się z wyrazami wsparcia i pozdrowieniami dla protestujących w Warszawie lekarzy rezydentów. Przypomniał, że w ostatnich latach powstał związek zawodowy tej grupy i zapowiedział współpracę z nim.

-Będziemy w taki sposób prowadzić politykę zdrowotną, żeby skończyć z umieraniem w kolejce do lekarza" - stwierdził Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że w warmińsko-mazurskim czas oczekiwania na wizytę u specjalisty jest wyjątkowo długi.

-To jest często powyżej tysiąca dni - mówił.

Trzecia Droga ma pakt dla zdrowia, który zakłada podniesienie nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB, jego wprowadzenie zdaniem lidera PSL powinno nastąpić jak najszybciej

-Jeśli przyrównać ochronę zdrowia do pacjenta to jest on w stanie agonalnym i dłużej pod respiratorem nie wytrzyma - powiedział Kosiniak Kamysz.

Podniesienie nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB to dopiero początek

Podczas spotkania w Olsztynie lider PSL mówił też o trudnej sytuacji finansowej szpitali. Jego zdaniem rozwiązaniem tej sytuacji może ma być między innymi decentralizacja Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Trzeba oddłużyć szpitale powiatowe, zrobić nową wycenę działań medycznych, nową wycenę kontraktów, potrzebna jest decentralizacja Narodowego Funduszu Zdrowia tak, żeby w regionie decydowano o tym, który oddział się ma rozwijać - mówił Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że w Ameryce pod Olsztynem powstaje szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży.

-Psychiatria dziecięca to jest jedna wielka dramatyczna sytuacja, zapaść w dostępności. Są heroiczni lekarze, psychologowie, wszyscy terapeuci, oni wykonują heroiczną pracę, ale to nie wystarczy, dopóki nie będzie zmiany organizacyjnej - mówił Kosiniak-Kamysz.

PSL: pielęgniarki nie powinny być uznawane za personel pomocniczy

Zdaniem lidera PSL naprawa systemu zdrowia w Polsce wymaga także zmian organizacyjnych, pierwsza to decentralizacja NFZ, kolejna między innymi uznanie, że pielęgniarki to personel wyższy.

- Pielęgniarka dzisiaj nie jest personelem pomocniczym, jest personelem wyższym, bo ma wyższe studia i tak powinna być traktowana, i taką rolę jej trzeba wpisać w systemie. Do pielęgnacji (pacjentów - PAP) potrzebni są asystenci. Potrzebne jest docenienie personelu niemedycznego, salowych - wyliczał Kosiniak-Kamysz.

- Nasze składki mają iść na zdrowie, a nie na zakup węgla z Kolumbii. Na miłość boską, naprawdę to jest sprawa fundamentalna! To jest nasz priorytet! Jeżeli po coś jest polityka, to właśnie po to, żeby ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa (...) Polityka musi być o czymś i być dla ludzi. Jeżeli jest traktowana jako narzędzie tylko do zasiadania gdzieś, do posiadania kolekcji stołków, to my w takiej polityce nie będziemy uczestniczyć - powiedział Kosiniak-Kamysz.