Kosiniak-Kamysz: prezydent przejął inicjatywę w polityce międzynarodowej

Prezydent Andrzej Duda przejął inicjatywę w polityce międzynarodowej – powiedział w poniedziałek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, głowa państwa radzi sobie w tej kwestii lepiej od rządu.

Odnosząc się do ostatniej aktywności Andrzeja Dudy: złożonego przez prezydenta projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym oraz poniedziałkowego spotkania w Brukseli z szefową KE Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że "to nie rząd jest dzisiaj kreatorem polityki międzynarodowej, ale prezydent - i wychodzi mu to lepiej".

Pod koniec ubiegłego tygodnia prezydent złożył projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent zaznaczał, że jednym z celów jego inicjatywy jest danie rządowi narzędzia do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy.

"Dobrze przyjmujemy inicjatywę prezydenta. Będziemy oczywiście dyskutować o jej kluczowych zapisach, ale już samo wyjście z inicjatywą ustawodawczą jest krokiem w dobrym kierunku, dającym szanse na odblokowanie środków z UE" - powiedział Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej wielkopolskiego PSL.

"Inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy jest wypełnieniem wniosku, z którym w imieniu PSL, Koalicji Polskiej szedłem na Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Jako pierwszy punkt na Radzie, z naszej strony, przedstawiony był wniosek do prezydenta o normalizację stosunków z Brukselą, o złagodzenie języka, wygaszenie wszystkich sporów. W obliczu zagrożenia wojną na Wschodzie, tego, co się dzieje na Ukrainie, potrzeba normalnych relacji z USA i UE" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Dobrze oceniliśmy ruch pana prezydenta w sprawie zawetowania ustawy dotyczącej TVN. Myślę, że ta decyzja miała główny wpływ na to, że Polska jest dopraszana do głównych państw dyskutujących z USA o bezpieczeństwie w Europie. Trzeba to kontynuować, stąd propozycja łagodzenia tego konfliktu na linii Bruksela-Warszawa i wypełnienie wniosków płynących z KE i europejskiego Trybunału Sprawiedliwości" - dodał.

W ocenie lidera PSL ostatnie działania prezydenta dowodzą, że to on przejął inicjatywę w polityce międzynarodowej.

"Reakcje KE, telefon szefowej komisji, jak również dzisiejsze spotkanie prezydenta z Ursulą von der Leyen to dowód, że jest to operacja przygotowana. Prezydent przejął inicjatywę w polityce międzynarodowej. To nie rząd jest dzisiaj kreatorem polityki międzynarodowej, ale prezydent - i wychodzi mu to lepiej" - powiedział.

"Jesteśmy sceptyczni do wielu decyzji prezydenta, źle je ocenialiśmy, ale jeśli jest pozytywne działanie - podchodzimy z otwartością. Będziemy pewnie zgłaszać swoje uwagi do tego projektu, pracuje nad nim już zespół ekspertów. Jutro będziemy mieli konferencję o naszych postulatach, liczymy na spotkanie u pana prezydenta, na konsultacje tej ustawy" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. "Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów" - mówiła szefowa KE.

Ponadto pdczas poniedziałkowej konferencji prasowej lider PSL ocenił, że zawarcie ugody ws. kopalni Turów nie jest żadnym sukcesem polskich władz.

"To jest gigantyczna porażka jednak, że musimy zapłacić pół miliarda złotych za to, że rząd działał opieszale, nie potrafił dojść do porozumienia wcześniej, że w ogóle doszło do takiej konfliktowej sytuacji. Rządzący triumfują, że zrobili coś super, bo po kilku miesiącach negocjacji zawarli porozumienie, które trzeba było zawrzeć na poziomie kopalnia - wspólnota samorządowa w Republice Czeskiej. Wartość odszkodowania, o którą wcześniej wnioskowali Czesi to było 40-45 milionów złotych - 10 razy mniej, niż w finale Polska musi zapłacić - to jest skala tej porażki" - stwierdził.

Jak zapewnił, na miejscu rządzących z pewnością nie ogłaszałby sukcesu. "To jest obłudny triumf i fałszywy, pokazujący, że manipulacja jest ważniejsza od prawdy. Dobrze, że dochodzi do porozumienia, ale to nie jest żaden sukces" - powiedział.

Kosiniak-Kamysz powiedział też, że liczy na to, iż Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu propozycją dotyczącą dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców.

"W obliczu złych zmian podatkowych, źle wprowadzonego pakietu, który jest bardzo skomplikowany - jak widać zaraz będą ofiary polityczne - potrzeba ulżyć przedsiębiorcom. Trzeba wprowadzić dobrowolny ZUS. Dziś podpisuję wniosek do marszałek Sejmu o poszerzenie porządku obrad i włączenie naszego projektu" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"To jest nasza konkretna propozycja; jesteśmy opozycją konstruktywną, merytoryczną, oceniamy to, co się dzieje, przede wszystkim mamy swój program. Dobrowolny ZUS jest jednym z haseł, z którym szliśmy do wyborów i konsekwentnie będziemy dążyć do jego wdrożenia" - dodał.

Jak zaznaczył, trafiają do niego głosy przedsiębiorców narzekających m.in. na rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej. "Ceny gazu wzrosły nieprawdopodobnie. W ubiegłym tygodniu w Szczecinie spotkałem się z rzemieślnikami, przyszli piekarze, którzy pokazali mi rachunki: 5 tys. zł za gaz w listopadzie, 51 tys. zł w lutym" - powiedział szef ludowców.