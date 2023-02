Kosiniak-Kamysz: PSL ma rozwiązania stabilizujące dochody samorządów

Udział samorządów w podatku: PIT, CIT i VAT, 100 proc. subwencji na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz nie zlecanie samorządom nowych zadań bez zabezpieczenia finansowego to rozwiązania proponowane przez PSL, które ustabilizują dochody samorządu – przekonywał w sobotę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider ludowców podczas sobotniej konferencji prasowej w Domu Kultury "Sokół" w Rymanowie na Podkarpaciu podkreślał ogromne znacznie samorządów, czyli - jak mówił - samostanowienie, wspólnotę lokalną.

Poinformował, że z ogromnym zdziwieniem przeczytał list, jaki wojewoda podkarpacki wysłała do lokalnych samorządów, a który pokazał mu szef podkarpackich struktur PSL Adam Dziedzic. Jak mówił, ten list pokazuje, że za nieudolność rządzących, za to, że "wpuścili w niekontrolowany sposób zboże z Ukrainy do Polski, nie dali na niego kaucji i nie wprowadzili korytarzy transportowych, nie zaplombowali, zalali polski rynek i zniszczyli rynek zbóż w Polsce i uprawy polskich rolników ich trud pracy" mają zapłacić wspólnoty samorządowe.

"Bo wysłanie listu do samorządowców w woj. podkarpackim, mówiącego: proszę umorzyć podatek rolny, żeby była rekompensata jest po prostu niepoważnym zachowaniem, najdelikatniej mówiąc. Jest wstydem dla rządu, żeby reprezentant rządu w ten sposób pisał. Tu trzeba dać odszkodowania, tu trzeba dać pomoc, trzeba wesprzeć również przetwórców, przemysł rolno-spożywczy, żeby on miał możliwość zakupowe" - przekonywał lider PSL.

Przypomniał, że w lipcu została złożona przez jego ugrupowanie ustawa o ochronie polskiego rolnictwa, mówiąca m.in. o kaucji na zboże, o korytarzach transportowych, o roli komisarza unijnego do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Dodał, że te założenia były prezentowane zarówno publicznie, jak i podczas rozmów z partią rządzącą.

"Nie wykorzystali tego, niech dzisiaj nie zrzucają na samorząd kolejnej akcji, w której samorządowcy nie jako burmistrz, wójt, prezydent, czy radni, ale wspólnota samorządowa nie udźwignie" - wskazywał Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że obecnie samorządy mają niższe dochody własne. Mówił, że w ub. roku odebrano im 20 mld zł, a oddano w różnego rodzaju subwencjach i dotacjach tylko 13 mld zł.

Wskazywał, że samorządy są poszkodowane, nie mają stabilności dochodu.

"Naszym celem po wyborach jest wprowadzenie nowej ustawy o finansach samorządu terytorialnego w Polsce. Udział w PIT, udział w CIT, ale również udział w VAT - zwrot VAT od inwestycji, 100 proc. subwencji na wynagrodzenia nauczycieli i nie zlecanie żadnych nowych zadań bez zabezpieczenia finansowego. To są trzy proste rozwiązania, które stabilizują dochody samorządu" - przekonywał Kosiniak-Kamysz.

"Będzie to jedną z głównych zasad, która naszym rządom - jeżeli Polacy nam je powierzą - będzie przyświecać" - zadeklarował.

Podkreślił, że PSL bierze odpowiedzialność za wspólnoty samorządowe, lokalne. Mówił też, że zadaniem dla nowego rządu będzie wolność i niepodległość, bo jedno i drugie musi być zabezpieczone.

"Nie da się tworzyć państwa opartego tylko i wyłącznie o jakieś zakazy. Ono musi być zbudowane na fundamencie wolności. Nie da się państwa tworzyć bez dbania o bezpieczeństwo: narodowe, energetyczne, czy żywnościowe" - podkreślił szef PSL.

Wskazywał także na istotną rolę otwartości na pytania, na rozmowy, na wymianę poglądów, których - jak ocenił - nie ma we wszystkich formacjach politycznych. "U nas to jest w naszym DNA" - stwierdził.

Zapowiedział, że jako partia Polski lokalnej, Polski regionalnej będą się upominać o te miejscowości, które często są oddalone od centrum województw.

"O to, żeby był równy podział środków, żeby zasada zrównoważonego rozwoju nie była tylko wpisywana we wszystkie możliwe materiały, ale żeby była realizowana. Żeby nie kolor legitymacji partyjnej wójta, czy burmistrza decydował o dotacji ze środków unijnych, czy rządowych, żeby decydowały o tym potrzeby społeczne" - przekonywał Kosiniak-Kamysz.

Mówił też o tym, że ludzie mają różne preferencje wyborcze, że głosują na różne ugrupowania, ale odpowiedzialność wspólnoty samorządowej jest za każdego jej mieszkańca, niezależnie od tego, na kogo głosuje.

Zwrócił też uwagę, że chce z szacunkiem przekonać wyborców PiS na Podkarpaciu, zwłaszcza tych - jak mówił - którzy się rozczarowali błędami niektórych przedstawicieli rządu.

Po konferencji prasowej lider ludowców udał się na spotkanie otwarte z mieszkańcami powiatu krośnieńskiego nt. inicjatywy ustawodawczej Uczciwa Polska.