Kosiniak-Kamysz: PSL złoży wniosek o debatę w PE poświęconą pomocy uchodźcom

PSL złoży wniosek o zorganizowanie debaty w Parlamencie Europejskim poświęconej pomocy uchodźcom z Ukrainy – zapowiedział lider tej partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego udzielający pomocy powinni otrzymywać tysiąc euro na uchodźcę z funduszy UE.

"Polska jest dzisiaj głównym krajem przyjmującym uchodźców i dlatego żądamy debaty w Parlamencie Europejskim na temat pomocy dla państw przyjmujących uchodźców. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe taki wniosek za pośrednictwem naszych europosłów składamy. Jeżeli jakaś debata ma się w europarlamencie odbywać, to właśnie o pomocy dla Polski, Słowacji czy Rumunii" - mówił Kosiniak-Kamysz w piątek w Rozdzielu (Małopolskie).

Lider PSL odwiedził Szkolne Schronisko Młodzieżowe w tej miejscowości, w którym schronienie znaleźli uchodźcy z Ukrainy, głównie kobiety i dzieci.

"Bez samorządu to by się nie udało" - ocenił szef ludowców. "Ta wspólnota samorządowa w różnych miejscach w Polsce zdaje egzamin. Zaryzykowało wiele osób, nie czekając na środki, podejmowały decyzje. Dobrze, że jest koordynacja z władzami państwowymi, bo my potrafimy docenić jak coś działa dobrze, czy zaczyna już działać dobrze" - podkreślił polityk.

Kosiniak-Kamysz zaapelował do UE o jak najszybsze uruchomienie środków pomocowych dla podmiotów i osób przyjmujących przybyszy z Ukrainy w wysokości tysiąca euro na uchodźcę. "To nie dla uchodźców do ręki, bo niektórzy tak to próbują przedstawiać. To chodzi o tysiąc euro, żeby trafiło i do samorządów, organizacji pozarządowych czy rodzin, którzy ich przyjmują" - wyjaśnił szef PSL. Według niego bez takiego wsparcia z UE trudno będzie utrzymać poziom pomocy w kolejnych miesiącach w obecnych warunkach budżetowych.

"Jeżeli jest potrzebna nowelizacja budżetu europejskiego, to należy jej dokonać, jeżeli są potrzebne szybkie przesunięcia z polityki spójności, czy wspólnej polityki rolnej, to należy to dokonać" - wskazał Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL wyrażając przekonanie o zwycięstwie Ukrainy w wojnie z Rosją podkreślił, że Polska z racji zaangażowania i pomocy udzielanej na miejscu i uchodźcom na swoim terytorium powinna mieć pierwszeństwo w przyszłej odbudowie tego kraju.

"Mówimy o tym, żeby przygotować polskie firmy, polski przemysł, polskie rolnictwo na to, żeby byli gotowi i żeby jako pierwsi dostawali kontrakty - o to musi zadbać polski rząd, musimy zadbać wszyscy. Nie może być tak, że Polska pomaga, a kontrakty na odbudowę Ukrainy pójdą do Francji, Niemiec czy innych krajów europejskich" - wskazał.

Adam Korta, starosta powiatu bocheńskiego, na terenie którego znajduje się schronisko młodzieżowe w Rozdzielu, przekazał dziennikarzom, że w całym powiecie bocheńskim przebywa obecnie niespełna 2 tysiące uchodźców wojennych z Ukrainy, z czego ok. 300 umieszczono w miejscach zbiorowego zakwaterowania organizowanych głównie przez samorządy, a większość - ok. 1700 jest goszczonych przez rodziny w ich domach.

"Większość osób z Ukrainy mieszka tak naprawdę w indywidualnych domach, czyli rodzinność i gościnność Bocheńszczyzny spowodowała, że mieszkańcy otworzyli swoje serca i poprzyjmowali gości z Ukrainy do swoich domów" - ocenił starosta. Jak przekazał, powiat bocheński koordynuje zakwaterowanie zbiorowe przybyszów w skali całego powiatu.

Według Korty, środki które zostały przekazane samorządowi przez wojewodę małopolskiego "są na tę chwilę wystarczające", ale długofalowo niezbędne będzie wsparcie ze strony Unii Europejskiej.

"Niewątpliwie bez wsparcia zagranicy, Unii Europejskiej, my jako Polacy będziemy mieli problemy z organizacją i zakwaterowaniem uchodźców. Liczymy na to, że te środki obiecane z UE w końcu trafią do naszego kraju i będą mogły być przeznaczone na pomoc przybyszom z Ukrainy" - mówił samorządowiec.