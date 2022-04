Kosiniak-Kamysz: Sejm powinien zająć się wnioskiem o powołanie komisji śledczej ds. podsłuchów

Rozumiałem, że nie ma co mówić o komisji śledczej ds. podsłuchów w pierwszych tygodniach wojny, ale to już jest drugi miesiąc; ta komisja powinna powstać - powiedział w środę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego, Sejm powinien zająć się wnioskiem jeszcze przed wakacjami.

Wniosek o powołanie komisji śledczej ds. podsłuchów złożył w Sejmie 10 lutego Paweł Kukiz. Pod koniec marca Kukiz mówił jednak w Radiu RMF FM, że "w obecnej sytuacji samo myślenie o komisji ds. podsłuchów jest nierozsądne, nawet jeżeli założymy, że służby działały absolutnie niezgodnie z prawem". "W tej chwili wywlekanie brudów, czy publiczne badanie służb w sytuacji zagrożenia wojennego, to byłaby rzecz nieodpowiedzialna" - powiedział wówczas Kukiz.

O to komisję pytany był w środę w TVN24 szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Powinna powstać ta komisja po tym okresie takiego przestoju. Ja to rozumiałem, powiem szczerze, że jest wojna, i nie ma co dziś mówić (o tej komisji) w pierwszych dniach, pierwszych tygodniach wojny, kiedy trzeba było tę pomoc organizować. Ale to już jest drugi miesiąc" - zauważył lider PSL.

"Myślę, że komisja senacka powinna wznowić prace, jest Komisja Europejska i powinien stanąć jeszcze przed wakacjami wniosek o powołanie komisji śledczej" - dodał Kosiniak-Kamysz.

10 lutego Kukiz złożył wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej ds. inwigilacji, której działalność obejmować ma lata 2005-2021. Pod wnioskiem podpisali się przedstawiciele klubów i kół opozycyjnych. Na wspólnej konferencji zadeklarowali, że poprą kandydaturę Kukiza na przewodniczącego komisji; na 11 miejsc - zgodnie z ustaleniami - 5 miałoby przypaść PiS, pięć opozycji i jeden dla inicjatora wniosku.

Pomysł powołania komisji śledczej ws. inwigilacji, to pokłosie ustaleń działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab. Podała ona, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus byli inwigilowani mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Do telefonu polityka miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

Później Agencja Associated Press poinformowała, że według Citizen Lab mieli być szpiegowani przy użyciu programu Pegasus także lider AgroUnii Michał Kołodziejczak i Tomasz Szwejgiert - współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji, byłym szefie CBA Mariuszu Kamińskim.

Według doniesień medialnych, eksperci z Citizen Lab ustalili, że programem Pegasus inwigilowany był również prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

We wtorek odbyło się pierwsze posiedzenie nowej komisji śledczej Parlamentu Europejskiego ds. wykorzystania Pegasusa i innych programów szpiegujących. Przewodniczącym komisji został Jeroen Lenaers z Europejskiej Partii Ludowej.

W Senacie od połowy stycznia działa komisja nadzwyczajna (bez uprawnień śledczych), która wyjaśnia przypadki nielegalnej inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus. W środę jej przewodniczący, senator Marcin Bosacki (KO) poinformował, że zwoła za tydzień posiedzenie komisji, by wysłuchać prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego.