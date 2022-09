Kosiniak-Kamysz: w kwestii reparacji wspieramy polskie starania, ale nie wierzę w skuteczność dyplomacji PiS

W kwestii reparacji wspieramy polskie starania, jednak nie wierzę w skuteczność dyplomacji PiS - powiedział PAP prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem, w tej sprawie obecne władze dużo mówią, a mało robią.

Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu rozpatrywany będzie złożony przez grupę posłów PiS projekt uchwały w sprawie reparacji wojennych. Projekt głosi, że należycie reprezentowane państwo polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec państwa niemieckiego.

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego powiedział PAP, że jego ugrupowanie zawsze było zwolennikiem pozyskania pieniędzy dla Polski. "Chcę jednak zapytać rządzących, co dotąd zrobili w tej kwestii, żeby te pieniądze do Polski trafiły. Od siedmiu lat słyszymy bardzo wiele słów, ale widzimy mało czynów. Oczekujemy prawdziwych, realnych działań" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, kiedy kilka lat temu, tuż po spotkaniu Angeli Merkel z polskim premierem pytał niemiecką kanclerz o to, czy ktokolwiek podejmował w rozmowie z nią temat reparacji, usłyszał, że nie było tego tematu.

"To jest niestety smutny dowód na to, że jest więcej mówienia o tym niż działania. My oczekujemy działań, oczekujemy tych pieniędzy jeszcze w tej kadencji PiS, bo rozumiem, że ich skuteczność dyplomatyczna będzie duża. Jeżeli to ma być tylko działanie pod publiczkę, to ono nie przyniesie żadnego efektu. Jaka jest skuteczność dyplomacji PiS widzimy po nieumiejętności wzięcia pieniędzy z KPO dla Polski" - powiedział.

W opinii Kosiniaka-Kamysza, przełomem w sprawie reparacji nie jest publikacja raportu o polskich stratach wojennych; zauważył, że przed laty takich raportów "było wiele". "Dzisiaj oczekuję prawdziwych informacji, co zostało zrobione i jakie są szanse na uzyskanie tych pieniędzy" - zaznaczył lider ludowców.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Dzień później wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi. Jak informowali przedstawiciele rządu w ciągu kilku tygodni ma być też przygotowana i wysłana do Niemiec oficjalna nota dyplomatyczna.