Kosiniak-Kamysz: ważne jest, aby samorząd mógł sam stanowić o sobie

To jest niezwykle ważne, aby samorząd mógł sam stanowić o sobie. To jest jeden z naszych priorytetów, o których będziemy mówić w tym roku wyborczym – powiedział we wtorek w Sieteszy na Podkarpaciu prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Na konferencji prasowej przed spotkaniem z mieszkańcami lider PSL mówił, że samorządowcy potrzebują wsparcia.

"Potrzebują uczciwej Polski i uczciwych zasad. Potrzebują, aby subwencja w 100 proc. pokrywała pensje nauczycielskie. Potrzebują zwrotu VAT-u od inwestycji, samorządy potrzebują nowego podziału, jeśli chodzi o podatki" - dodał.

Prezes ludowców zaznaczył, że problemy samorządów wynikają m.in. z tego, że zlecane są im przez rząd zadania bez pokrycia finansowego. "Przez to ograniczone są środki inwestycyjne, wiele spraw nie jest rozwiązywanych w takim tempie, jakie oczekują mieszkańcy. Zależy nam również na decentralizacja władzy, oddanie jak największej liczby kompetencji blisko mieszkańców. To są sprawy, o których chcemy rozmawiać w tym roku" - mówił.

Kosiniak-Kamysz przypomniał, że zarejestrowany został komitet obywatelskiej inicjatywy Uczciwa Polska, który składa się z trzech projektów ustaw i ma być odpowiedzią na problemy demograficzne kraju, sytuację emerytów oraz na rynku pracy.

Szef PSL zaznaczył, że Uczciwa Polska to rozwiązanie m.in. skierowane do seniorów, a projekt zakłada dziedziczenie emerytur. Jak tłumaczył Kosiniak-Kamysz, w wielu przypadkach, po śmierci współmałżonka osoba, która pozostaje, nie ma wystarczających środków do życia. "Ten problem często dotyka kobiet, które i tak już na starcie mają niższe emerytury od swoich mężów o ok. 1 tys. zł" - tłumaczył.

Drugim projektem Uczciwej Polski jest "Druga praca, która się opłaca". Jak mówił prezes PSL, jeśli ktoś pracuje ponad jeden etat to wówczas to dodatkowe świadczenie nie byłoby opodatkowane.

Trzeci projekt, na który składa się Uczciwa Polska to program mieszkaniowy "Własny kąt" czyli, jak mówił lider PSL, to m.in. stale opodatkowany kredyt na 1,5 proc.

Lider ludowców zapowiedział również, wspieranie lokalnych stowarzyszeń oraz m.in. przywrócenie pieniędzy dla OSP, którymi sami by zarządzali.

"W kontrze do tego kłamstwa, które się teraz rozpanoszyło, my proponujemy uczciwą Polskę opartą o zasady, wartości i szacunek dla każdego człowieka niezależnie od jego pochodzenia" - deklarował.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że dla PSL ważne są nie tylko duże miasta, ale też te mniejsze miejscowości. "Nie zapominamy skąd jesteśmy. Dziś jestem w Sieteszy, skąd pochodzi moja mama, nie zapominam więc skąd pochodzę i zawsze, jako PSL będziemy o tym pamiętać, gdzie są nasze korzenie" - zadeklarował.

Prezes PSL powiedział też w czasie konferencji, że jeśli chodzi o obronność to będzie chciał kontynuować politykę, którą prowadzi obecny rząd. "Oczywiście to wymaga przeglądnięcia pewnych umów i działań rządu, ale nie może być tak, że po każdych wyborach zaczyna się wszystko od początku. Ta sfera jest zbyt ważna" - powiedział.

Pytany o rozmowy na opozycji Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PSL jest "bardzo silnie zaangażowany w rozmowy programowe ze środowiskiem Szymona Hołowni". "Wszystko wskazuje na to, że idą one w dobrym kierunku, są mocno zaawansowane. Mam nadzieję, że w okolicach świąt (wielkanocnych) będzie można coś więcej powiedzieć" - stwierdził.