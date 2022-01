Kosiniak-Kamysz: wyzwaniem naprawa państwa; współpraca opozycji jest koniecznością

Ogromnym wyzwaniem jest naprawa i uzdrowienie państwa, ale aby to było możliwe, to konieczna jest współpraca opozycji i napisanie wspólnego programu – ocenił w czwartek w Tarnowie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W czwartek w auli Wiesława Wody w urzędzie wojewódzkim w Tarnowie odbyło się noworoczne spotkanie członków i sympatyków ludowców.

Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz w przemówieniu ocenił, że Polska jest w trudnej sytuacji nie tylko z powodu pandemii, ale i z powodu kryzysów w różnych dziedzinach życia. W ocenie prezesa PSL, "ogromnym wyzwaniem jest naprawa i uzdrowienie państwa". PSL - jak mówił - ma swój program, ale aby "naprawa państwa" była możliwa, to konieczna jest współpraca opozycji i napisanie wspólnego programu.

Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, święto Trzech Króli jest dniem, który historycznie, cywilizacyjnie wyznacza miejsce narodu w chrześcijańskiej Europie. To też od kilkunastu lat dzień wolny od pracy i jest to - jak mówił szef ludowców - zasługa PSL.

Zdaniem lidera partii państwo i Kościół nie mogą być ze sobą połączone, bo - jak ocenił powołując się na słowa papieża Franciszka - nie jest to dobry sojusz. "Państwa wyznaniowe źle kończą, powinny pozostać świeckie" - podkreślił prezes PSL. Równocześnie zaznaczył, że uszanowanie dla tradycji, wartości, wiary jest "jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa, opisanej w konstytucji, którą również ludowcy pisali".

Kosiniak-Kamysz zaapelował, aby dbać o "normlane relacje" rodzinne, społeczne. Przywołując myśli ks. Józefa Tischnera podkreślił, żeby "dawać nadzieję w świecie walki, nienawiści, chamstwa, obłudy".

Oceniając, że państwo jest w złej kondycji, szef ludowców skrytykował działania rządu. W jego opinii programy pomocowe okazały się nieskuteczne. "Jeżeli pół miliona naszych rodaków zmarło w ubiegłym roku i to największa grupa zmarłych od czasów zakończenia II wojny światowej, a urodziło się niewiele ponad 300 tysięcy, przyrost naturalny jest na minusie prawie 200 tysięcy - to jest to miara tragedii społecznej, której jesteśmy świadkami" - ocenił i zaznaczył, że nie ma zgody PSL na "powolne wymieranie społeczeństwa Polski".

Kosiniak-Kamysz podkreślił też, że oczekuje od rządzących dobrego zarządzania służbą zdrowia. "20 miliardów zadłużenia, o kilkanaście miliardów wzrost zadłużenia w obszarze ochrony zdrowia podczas rządów tej władzy" - powiedział.

Mówił też m.in. o przedsiębiorcach i rolnikach. Według szefa ludowców, "jeśli nie docenia się ludzi mądrej, ciężkiej pracy, aktywnych, tylko się ich ograbia wprowadzając nieład, a robiąc większy bajzel w dużym już dość bałaganie" to państwo jest w "złym, tragicznym" stanie i "wymaga naprawy". Jak zauważył Kosiniak-Kamysz, w 2016 r. papież Franciszek powiedział na Błoniach w Krakowie, że nie można leżeć na kanapie, tylko trzeba działać.

"Oczekuję, żądam, domagam się i będę walczył w naszym wspólnym imieniu o Polskę, która docenia ludzi pracujących, płacących tutaj podatki, a nie ich obciąża coraz bardziej. Praca jest wartością" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Upomniał się o rolnika, który musi mierzyć się - jak mówił szef ludowców - "z ceną nawozu 4-5 razy wyższą niż przed rokiem, z brakiem rąk do pracy, z tym że jego wysiłek jest niedoceniany". Lider ugrupowania dodał, że zdrowa żywność jest "skarbem państwa i dumą polskiej wsi".

Wyraził też zaniepokojenie o przyszłość państwa, jeśli - jak mówił - "w szkole głównym wyznacznikiem będzie nie prawda, a ideologia". "Szkoła musi się zmienić (…). Mamy najniższy odsetek osób w Europie, które potrafią odnaleźć prawdę w internecie" - mówił zaznaczając, że podstawą wiedzy przekazywanej w szkole powinna być mądrość i nauka, a nie - jak określił - "propaganda".

Według prezesa PSL polepszenia wymagają stosunki międzynarodowe i trzeba zadbać o bezpieczeństwo na granicy.

Podczas wystąpienia Kosiniak-Kamysz mówił także o mediach i ocenił, że te publiczne "nie mają prawa" już się określać "publicznymi".