Kosiniak Kamysz: żądamy od marszałek Sejmu wprowadzenia pod najbliższe obrady projektu ws. dobrowolnego ZUS-u

Żądamy od marszałek Sejmu Elżbiety Witek wprowadzenia pod najbliższe obrady w przyszłym tygodniu projektu dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców - powiedział w czwartek w Tczewie (Pomorskie) prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak Kamysz.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji otwarcia w Tczewie filii biura poselskiego posła Marka Biernackiego szef PSL przypomniał, że dobrowolna składka na ZUS to jeden z postulatów programowych Koalicji Polskiej w ostatniej kampanii do wyborów parlamentarnych.

"Ta ustawa jest już złożona. Oczekujemy i żądamy od pani marszałek wprowadzenia pod najbliższe obrady w przyszłym tygodniu projektu dobrowolnego ZUS-u, który ulży ciężko pracującym tworzącym miejsca pracy w Polsce, przedsiębiorcom, polskim małym i średnim przedsiębiorcom. To nie jest projekt dla wielkich korporacji zagranicznych. To jest dla pani Zosi prowadzającej warzywniak, dla zakładu fryzjerskiego, to jest dla osoby, która ma drobne rzemiosło, które jest dziś naprawdę w ogromnym zagrożeniu. To jest dla wszystkim, którzy żyją w Polsce lokalnej, to jest propozycja dla Polski powiatowej, dla takich miejscowości jak Tczew" - oświadczył Kosiniak Kamysz.

Polityk PSL zwrócił uwagę, że jest to propozycja szczególnie ważna w roku, w którym przedsiębiorcy mierzą się z wysoką inflacją, wzrostem podatków i cen źródeł energii.

"Dobrowolny ZUS to są wakacje od ZUS na czas, który jest trudny, nie na stałe. Ale na rok 2022 dla wielu prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy muszą zapłacić razem ze składką zdrowotną ponad 1500 zł do ZUS każdego miesiąca, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych w ciągu roku, kiedy mogliby zaoszczędzić. To jest najlepszy moment na wprowadzenie dobrowolnego ZUS" - argumentował.

Dodał, że tego typu rozwiązania funkcjonują np. w Niemczech.

"Tym się różnimy od rządzących. Oni uznali wprowadzając swoje wizje podatkowe, że trzeba dokręcić śrubę tym, którzy pracują na własny rachunek, którzy założyli własny biznes, tym, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, tym, którzy ciężko pracują. My się nie zgadzamy z takim podejściem do pracy (...) Przedsiębiorcy na spotkaniach mówią jednym głosem: +nie przeszkadzajcie+, +my nie oczekujemy od was złotych gór+, +oczekujmy, że będziemy mogli prowadzić swój biznes i tworzyć swoją firmę+" - mówił lider PSL.

Podczas konferencji prasowej głos zabrała też m.in. pomorska posłanka, rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka, która skrytykowała Polski Ład.

"Najpierw rozmowy na temat Polskiego Ładu z udziałem Porozumienia Jarosława Gowina toczyły się wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Dziś ja nie nazwałabym tego obozu Zjednoczoną Prawicą, bardziej Zjednoczoną Lewicą, ponieważ rozwiązania, które znalazły się w Polskim Ładzie są socjalistycznymi rozwiązaniami, które prowadzą w bardzo złym kierunku, nie tylko polską gospodarkę. Polski Ład jest ustawą proinflacyjną. Mówiąc o tym, że Polski Ład dobije małe i średnie przedsiębiorstwa to już dziś każdy widzi. Dlatego też wszystkie propozycje środowisk, które dzisiaj z dbałością patrzą na przyszłość polskich przedsiębiorców powinny być procedowane. Dziś powinniśmy wyjść z konkretami, aby umożliwić im przetrwanie tego ciężkiego czasu. Dziś na stole leży rozwiązanie Koalicji Polskiej, które jest warte poparcia i zachęcam do tego wszystkie opozycyjne kluby" - stwierdziła posłanka.