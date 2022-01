Kosma Złotowski wycofuje się z ubiegania się o stanowisko szefa PE

Kandydat Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów europoseł Kosma Złotowski (PiS) postanowił zrezygnować z ubiegania się o stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - przekazał na sesji we wtorek wiceszef PE Pedro Silva Pereira.

"Pozostałe grupy polityczne zobowiązały się do poparcia kandydatów EKR, którzy ubiegają się o stanowiska wiceszefa PE i kwestora" - przekazało PAP źródło w EKR.



Po rezygnacji Złotowskiego o funkcję przewodniczącego europarlamentu ubiegają się: Roberta Metsola (EPL), Alice Kuhnke (Zieloni) i Sira Rego (Lewica).



Wybór szefa PE następuje bezwzględną większością głosów ważnych, oddanych w głosowaniu tajnym, tj. 50 proc. plus jeden. Ze względu na pandemię głosowanie odbędzie się zdalnie.



Jeśli po trzech turach żadna z kandydujących osób nie zostanie wybrana, dwie z nich z największą liczbą głosów w trzeciej turze przejdą do czwartego i ostatecznego głosowania, w którym wybrana zostanie osoba, która uzyska najwięcej głosów.



Wynik pierwszej tury ma zostać ogłoszony o godz. 11, rezultat ewentualnej drugiej tury głosowania - o godz. 13; o godz. 16.30 należy oczekiwać opublikowania wyników trzeciego głosowania, jeśli będzie konieczne, a o godz. 18.30 - ewentualnego czwartego.



Osoba wybrana na przewodniczącego może następnie wygłosić przemówienie inauguracyjne, po czym przewodniczy wyborom pozostałych członków Prezydium Parlamentu (we wtorek i w środę).