Kosowo: Premier: niedawne blokady północnej granicy zorganizował Belgrad wspierany przez Rosję

Niedawne protesty i blokady północnej granicy Kosowa zostały zorganizowane przez Belgrad przy wsparciu Rosji - oświadczył premier Kosowa Albin Kurti, cytowany w poniedziałek przez kosowską prasę.

Komentując odłożoną ostatecznie o miesiąc decyzję, wprowadzającą konieczność wymiany tablic rejestracyjnych samochodów z serbskich na kosowskie, Kurti powiedział, że "w ciągu kilku godzin, kiedy zmiana obowiązywała, wydano niemal 3 tys. dokumentów, czemu nie towarzyszyły żadne incydenty".

"Dlatego właśnie władze w Belgradzie musiały wezwać ludzi do organizacji blokad; protesty nie były spontaniczne i nie organizowali ich ludzie z Kosowa" - zauważył kosowski premier w wywiadzie udzielonym w niedzielę włoskiemu dziennikowi "la Repubblica".

"Osoby, które obsadziły wówczas barykady, pracują w nielegalnych podmiotach na północy Kosowa i są opłacani przez Belgrad" - dodał Kurti. "Niektórzy z nich to przestępcy, którzy w zeszłym roku znajdowali się na czarnej liście amerykańskiego ministerstwa finansów. Doznałem deja vu, to wszystko przypominało metody, którymi Serbowie posługiwali się w latach 90. Obecnie jednak Kosowo jest prężną demokracją i nie mogą tu wiele zdziałać" - ocenił polityk.

Kurti wskazał, że ewentualne przystąpienie Kosowa do NATO przyczyniłoby się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na Bałkanach, a obecnie ryzyko wybuchu konfliktu w Kosowie jest wysokie. "Ryzyko to nie jest bardzo wysokie, bo mamy tu kontyngent NATO, ale nadal jest wysokie" - powiedział kosowski premier.

31 lipca rząd Kosowa odłożył o miesiąc wdrażanie planu, który nakłada obowiązek wymiany tablic rejestracyjnych samochodów z serbskich na kosowskie oraz w miejsce dowodów osobistych wydanych przez Belgrad przyjęcie dokumentów tymczasowych wydanych przez władze w Prisztinie. Oczekujący decyzji Serbowie - którzy stanowią mniejszość Kosowa zamieszkującą m.in. północne rejony kraju - zaczęli tego dnia wznosić barykady na przejściach granicznych łączących Serbię i Kosowo. Barykady te zaczęto rozmontowywać następnego dnia po odłożeniu decyzji przez kosowski rząd.