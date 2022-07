Koszalin: Dotacja i nowoczesny translator dla szpitala wojewódzkiego

177 tys. zł otrzyma Szpital Wojewódzki w Koszalinie z urzędu marszałkowskiego na remont dodatkowych pomieszczeń Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji. Umowę podpisano w środę, przekazując placówce również nowoczesny translator. Ma ułatwić komunikację z Ukraińcami.

Umowę o dofinansowaniu szpitala wojewódzkiego 177 tys. zł podpisali w środę w Koszalinie wicemarszałek zachodniopomorski Tomasz Sobieraj i dyrektor placówki Andrzej Kondaszewski.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zostanie wykorzystana na remont dodatkowych pomieszczeń na potrzeby Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji, która powstanie w miejscu dawnej Centralnej Sterylizatorni.

Przeprowadzone zostaną prace budowlane, zamontowane będą nowe okna, drzwi i instalacja. Roboty, które mają zakończyć się jeszcze w bieżącym roku, wyceniono na 180 tys. zł.

Do wyremontowanych przestrzeni trafi docelowo sprzęt rehabilitacyjny kupiony za pieniądze resortu zdrowia. Będzie to zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego oraz multisensoryczny system terapeutyczny kończyn.

W środę wicemarszałek Sobieraj przekazał także szpitalowi wielofunkcyjny translator, który ma ułatwić komunikację przede wszystkim z obywatelami Ukrainy.

Sprzęt jest szybki, tłumaczenie następuje w czasie krótszym niż pól sekundy, i intuicyjny w użyciu. Przetłumaczony tekst wymawiany jest na głos, w rodzimym języku. Ponadto urządzenie ma funkcję TranslaCall. Daje ona możliwość tłumaczenia rozmów telefonicznych. Photo Translator umożliwia wykonanie tłumaczenia na podstawie zdjęcia.

Samorząd województwa dwa podobne urządzenia kupił Szpitalowi Wojewódzkiemu w Szczecinie i jedno 107 Wojskowemu Szpitalowi w Wałczu. Ponadto z tego nowoczesnego rozwiązania korzysta Szpital "Zdroje" w Szczecinie.