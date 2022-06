Koszalin: List ze Stolicy Apostolskiej i papieskie błogosławieństwo podczas obchodów 50-lecia diecezji

Trwają główne obchody 50-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Podczas mszy św., celebrowanej przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, odczytano list Stolicy Apostolskiej skierowany do bp. ordynariusza Edwarda Dajczaka. Pielgrzymi uzyskali papieskie błogosławieństwo.

Msza św. w amfiteatrze w Koszalinie, pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, była głównym punktem pierwszego dnia obchodów 50-lecia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Bp pomocniczy Krzysztof Zadarko odczytał list skierowany do bp. ordynariusza Edwarda Dajczaka ze Stolicy Apostolskiej z okazji sobotnich obchodów złotego jubileuszu diecezji.

Abp Edgar Pena Parra, substytut Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej poinformował w nim, iż jego świątobliwość Franciszek bardzo dziękuje za informacje o obchodach i wszystkim księżom biskupom, kapłanom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim przybyłym na uroczystość przesła "wyrazy duchowej łączności i serdeczne pozdrowienie".

"Włączając się w dziękczynne Te Deum wiernych uczestniczących w obchodach jubileuszowych w Koszalinie oraz w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, Ojciec Św. dziękuje Bogu za wszelkie dobro, jakie na przestrzeni minionego 50-lecia zaistniało w tej diecezji" - usłyszeli zgromadzeni na mszy św.

W liście napisano, że papież Franciszek "z uznaniem postrzega jej (diecezji) dorobek duchowy i materialny, zachęca do zachowania tradycji i wiary ducha nadziei i miłości, który umacnia i prowadzi mieszkańców tych ziem w wierności Chrystusowi, ewangelii i ojczyźnie".

"Chlubną kartą w dzieje diecezji wpisują się postacie biskupa Reinberna z Kołobrzegu, św. Ottona z Bambergu misjonarza Pomorza i błogosławionych Doroty z Mątowów oraz alumna Bronisława Kostkowskiego męczennika" - podkreśliła w liście Stolica Apostolska.

Przypomniano w nim, że w Koszalinie, podczas czwartej pielgrzymki do wolnej już w 1991 r. ojczyzny, Ojciec Św. Jan Paweł II powiedział: "Stąd, znad Bałtyku, proszę was wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera bożą prawdę i boże prawo. Proszę abyście nie pozwolili go zniszczyć, abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało".

"Za wstawiennictwem Najświętszej Marii panny ze Skrzatusza, Góry Chełmskiej i Polanowa oraz świętych patronów diecezji Wojciecha i Maksymiliana męczenników jego świątobliwość wyprasza w modlitwie, by Bóg zachował w modlitwie, by Bóg zachował w sercach wiernych to duchowe dziedzictwo. Niech w przyszłości będzie ono dla wszystkich źródłem inspiracji, wzrastania w wierze i świętości. Niech ważną pomocą będą dla wszystkich również statuty II Synodu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, które zostaną ogłoszone po zakończeniu obchodów jubileuszu - odczytał bp Zadarko.

Bp Dajczak w homilii podkreślił, że ważna jest pamięć o dziełach Boga, pamięć o historii Kościoła, świętującej jubileusz diecezji, bo "Kościół musi mieć korzenie", ale jednocześnie zaznaczył, że "nie da się żyć tamtym".

"Żyjemy Jezusem, który przychodzi, dzisiaj. (…) Ten, który przyszedł jest ciągle przychodzącym. (..) Gdyby nam przyszło tylko powtarzać, to jest przerażająca wizja. Wiara to ciągle nowe. Znaki są, ale jest nowe. Kościół żyje, kiedy tkwi w Jezusie. On jest krzewem winnym, my latoroślami. Latorośl, która nie tkwi jest kawałkiem drewna suchego, niczym więcej" - mówił bp Dajczak.

W jego ocenie, Kościół 50-lat wstecz i dziś to dwa różne światy. "To, co wtedy było nowe i świeże, dzisiaj jest starą formą, która nie działa. Nie dociera do wiernych, choć niesie prawdziwe orędzie, w ich uszach brzmi martwo. Jak wspomnienie czegoś, co było. (…) Potrzebne jest nawrócenie" - powiedział.

Jednocześnie dał wskazówkę w powrocie do "najważniejszego w Ewangelii", do spotkania z Chrystusem, który nadchodzi. "To jest droga, tam się nic nie powtarza, to są nowe szlaki, inne słowa, inne melodie, inne śpiewy. (…) W Jezusie możemy wszystko. W nim się rodzi komunia, on nas uzdalnia byśmy kochali ludzi, pokonali egoizm, własną pychę, własne plany, byśmy mogli to poświęcić bez bólu, podarować Jezusowi" - mówił podczas homilii.

Odwołał się do słów papieża Jana Pawła II wypowiedzianych za św. Janem Pawłem II podczas pielgrzymki do Gniezna. "Przyjdź Duchu Święty i odmień nasze serca, daj nam życie, twoje życie" - zacytował bp Dajczak, apelując do diecezjan, by szli ku przyszłości w Jezusie.

Do słów papieża Jana Pawła II odwołał się także nuncjusz apostolski w Polsce. Wspomniał papieską pielgrzymkę do Koszalina, gdzie na Górze Chełmskiej ten, nawiązując do dekalogu, odwołał się do przymierza między Bogiem a ludem przypieczętowanym na św. Górze Synaj. Mówił o potrzebie fundamentu, bożych wartości. Na spotkaniu z żołnierzami papież, jak mówił abp Pennacchio, nawiązał wówczas do polskiej historii. "Wypowiedział słowa pełne szacunku. (…) +Polacy byli zawsze narodem rycerskim, nie szukali wojny, nie prowadzili na ogół wojen zaborczych, ale umieli bohatersko bronić zagrożonej wolności i niepodległości+" - podkreślił nuncjusz.

Abp Pennacchio i bp Dajczak na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej udzielili papieskiego błogosławieństwa z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami obecnym na uroczystości wiernym.

We mszy św. uczestniczyli także przedstawiciele m.in. rządu, parlamentu, władz regionalnych i lokalnych. Oprawę muzyczną zapewnił Leopold Twardowski z orkiestrą symfoniczną i muzykami Poznańskiego Wielbienia pod batutą Huberta Kowalskiego. Po mszy św. rozpoczął się koncert uwielbienia w ich wykonaniu. Potrwa do ok. godz. 17.

Jeszcze w sobotę w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie nuncjusz spotka się z uchodźcami z Ukrainy, którzy mieszkają od czterech miesięcy w CEF oraz w seminarium.

W niedzielę abp Pennacchio przewodniczyć będzie mszy św. w kołobrzeskiej bazylice, homilię wygłosi bp Dajczak. Liturgia rozpocznie się o godz. 10.00. 26 czerwca we wszystkich parafiach diecezji skoncentrowana będzie na jej życiu. Świętowanie 50-lecia diecezji zakończone zostanie 18 września w Skrzatuszu.

Diecezję koszalińsko-kołobrzeską utworzył papież Paweł VI bullą Episcoporum Poloniae coetus 28 czerwca 1972 r. Została erygowana w nawiązaniu do misyjnego biskupstwa w Kołobrzegu, które powstało w 1000 r. Papież mianował bp. Ignacego Jeża pierwszym ordynariuszem nowej diecezji. Wydany został też dekret Świętej Kongregacji Biskupów ustanawiający kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie katedrą, a kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu konkatedrą nowej diecezji. Kolejnymi ordynariuszami diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej byli: bp Czesław Domin, bp Marian Gołębiewski, bp Kazimierz Nycz. Od czerwca 2007 r. biskupem koszalińsko-kołobrzeskim jest ks. Edward Dajczak.